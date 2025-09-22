Rozpoczęła się wymiana parkomatów. 200 nowych urządzeń stanie do końca tygdonia

22 września, 2025

Strefa Płatnego Parkowania, fot. Hanna Kość Strefa Płatnego Parkowania, fot. Hanna Kość

W Białymstoku rozpoczęła się wymiana parkomatów. Do końca tygodnia pojawi się 200 nowoczesnych urządzeń, czyli o 15 więcej niż dotychczas. Nowe parkomaty mają dotykowe ekrany. Pozwalają płacić gotówką, kartą i blikiem, a każda transakcja przesyłana jest w czasie rzeczywistym do systemu kontroli.

Joanna Czaczkowska, dyrektor Biura Strefy Płatnego Parkowania, tłumaczy, że strefa parkowania zachowuje swoją ciągłość, ponieważ demontaż starych i montaż nowych urządzeń prowadzony jest sukcesywnie, z jak najmniejszymi utrudnieniami dla kierowców.

– Wszystkie parkomaty przestaną działać o północy z 23 na 24 września. Od 24 września rozpoczynamy sukcesywny demontaż i w ich miejsce, w tym samej lokalizacji będą montowane nowe urządzenia i będą sukcesywnie też uruchamiane. W momencie zamontowania będą to już parkomaty działające. Nie wysyłamy kontrolerów tam, gdzie jeszcze parkomaty będą niedziałające – tłumaczy Joanna Czaczkowska.

Przez cały czas za pobyt w Strefie Płatnego Parkowania można również płacić za pomocą aplikacji mobilnych. Nowy system to również ułatwienie kontroli opłat, ponieważ kontrolerzy będą widzieć w systemie, które auta mają opłacony postój, nawet jeśli kierowca nie zostawił biletu za szybą.

Cała inwestycja to koszt ponad 16 milionów złotych. Umowa z nowym wykonawcą parkomatów i operatorem systemu obowiązuje na kolejne 10 lat. (hk)