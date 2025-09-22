Home Wiadomości Rozpoczęła się wymiana parkomatów. 200 nowych urządzeń stanie do końca tygdonia

Wiadomości

22 września, 2025

Rozpoczęła się wymiana parkomatów. 200 nowych urządzeń stanie do końca tygdonia

parkometr parking Strefa Płatnego Parkowania, fot. Hanna Kość
W Białymstoku rozpoczęła się wymiana parkomatów. Do końca tygodnia pojawi się 200 nowoczesnych urządzeń, czyli o 15 więcej niż dotychczas. Nowe parkomaty mają dotykowe ekrany. Pozwalają płacić gotówką, kartą i blikiem, a każda transakcja przesyłana jest w czasie rzeczywistym do systemu kontroli.

 

Joanna Czaczkowska, dyrektor Biura Strefy Płatnego Parkowania, tłumaczy, że strefa parkowania zachowuje swoją ciągłość, ponieważ demontaż starych i montaż nowych urządzeń prowadzony jest sukcesywnie, z jak najmniejszymi utrudnieniami dla kierowców.

– Wszystkie parkomaty przestaną działać o północy z 23 na 24 września. Od 24 września rozpoczynamy sukcesywny demontaż i w ich miejsce, w tym samej lokalizacji będą montowane nowe urządzenia i będą sukcesywnie też uruchamiane. W momencie zamontowania będą to już parkomaty działające. Nie wysyłamy kontrolerów tam, gdzie jeszcze parkomaty będą niedziałające – tłumaczy Joanna Czaczkowska.

Przez cały czas za pobyt w Strefie Płatnego Parkowania można również płacić za pomocą aplikacji mobilnych. Nowy system to również ułatwienie kontroli opłat, ponieważ kontrolerzy będą widzieć w systemie, które auta mają opłacony postój, nawet jeśli kierowca nie zostawił biletu za szybą.

Cała inwestycja to koszt ponad 16 milionów złotych. Umowa z nowym wykonawcą parkomatów i operatorem systemu obowiązuje na kolejne 10 lat. (hk)

