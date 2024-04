II Wielka Konferencja Kół Naukowych w Politechnice Białostockiej

26 kwietnia, 2024

Fot. Dariusz Piekut PB Fot. Dariusz Piekut PB

Młodzi badacze, studenci Politechniki Białostockiej, spotkali się w piątek (26.04) na II Wielkiej Konferencji Kół Naukowych. Mottem spotkania było „Koła naukowe napędzają innowacje”.

W Politechnice Białostockiej działa ponad 60 kół naukowych.

– Chodzi o to, żeby członkowie kół poznali się, ponieważ są z najróżniejszych wydziałów, żeby poznali swój potencjał, czyli czym się zajmują, jakie mają osiągnięcia, jaką infrastrukturą dysponują, żeby też zainspirowali się do interdyscyplinarnych projektów, dlatego że trendy, jeśli chodzi o rozwój kreatywność w tej chwili opierają się głównie na tym podejściu interdyscyplinarnym i mam nadzieję, że ta wielka konferencja kół naukowych przyczyni się do tego – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Podczas konferencji studenci prezentowali swoje projekty i osiągnięcia. Są to m.in. innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, projektowania przestrzeni użytkowych oraz nowatorskie technologie zastosowane w budownictwie i ochronie środowiska. (hk)

Relacja Hanny Kość: