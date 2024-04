Jagiellonia Białystok zmierzy się z Pogonią Szczecin

26 kwietnia, 2024

fot. FB Jagiellonia Białystok

„Jaaaagiellonio klubie mój. Pokaż dziś charakter swój”- nowa piosenka kibiców Jagi zabrzmi w piątek (26.04) na stadionie przy Słonecznej w Białymstoku gdzie Duma Podlasia podejmie Pogoń Szczecin.

Premiera nowego hymnu kibiców odbyła się w czasie meczu w Lubinie skąd Jaga wróciła z trzema punktami. 271 fanów Jagiellonii, którzy byli na meczu żółto – czerwonych z Zagłębiem Lubin swoją pieśń śpiewali przez godzinę nawet po zakończeniu meczu, dziękując zawodnikom za zwycięstwo.

– Dla nas kluczowy dzisiaj jest spokój i konsekwencja. My musimy skupić się na najbliższym meczu i na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do spotkania, na tym, na co mamy wpływ: na dobrym treningu, na dobrej regeneracji, na dobrym przygotowaniu mentalnym. Być spokojnym, skoncentrowanym. I tak do tego podchodzę. Staramy się działać sztabowo, klubowo i rozmawiać z drużyną o tym, żeby te głowy nastawić na ten cel – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagielloni Białystok.

Czy w piątek (26.04) będzie okazja podziękowania Jadze za zwycięstwo? Spotkanie Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin o 20:30. (mg)