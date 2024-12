Wydłużono termin składania zgłoszeń do konkursu Wschodzący Innowatorzy

17 grudnia, 2024

Do 20 grudnia wydłużono termin zgłoszeń do konkursu Wschodzący Innowatorzy, który organizuje Politechnika Białostocka. Zadaniem uczestników, czyli 3-osobowych zespołów ze szkół średnich, jest rozwiązywanie rzeczywistego problemu technicznego zgłoszonego przez przedsiębiorstwa z Podlasia.

Są tematy praktyczne. Pracodawcy i przedsiębiorcy liczą, że ludzie młodzi podejdą do tego kreatywnie i potem firma będzie mogła te rozwiązania wykorzystać.

– Wiele tematów dotyczy zastosowania aplikacji w działalności firm i to nie koniecznie firm branży IT, tylko firm usługowych, firm produkcyjnych – mówi dr inż. Wojciech Trzasko, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Elektrycznego i koordynator konkursu. – Są też zadania, w których trzeba wykorzystać sztuczną inteligencję, czy też inaczej zaprezentować ofertę i podejście do klienta. Jest wiele tematów, które też chcą chronić środowisko.

Na liście jest 25 zadań od 14 przedsiębiorstw i instytucji z województwa podlaskiego, ale wśród 19 już zgłoszonych tematów, pojawiły się też nowe. – Wpłynęło sześć tematów zgłoszonych wspólnie przez szkoły i pracodawców. Nowych tematów, które opracowały firmy współpracujące ze szkołami, a zespoły podjęły się rozwiązania – dodaje dr inż. Wojciech Trzasko.

Listę zespołów, które przejadą do drugiego etapu Politechnika Białostocka ogłosi 10 stycznia. W nim uczniowie przejdą do realizacji zadania przy pomocy ekspertów z uczelni i danego przedsiębiorstwa. W trzecim etapie zespół prezentuje swoje rozwiązanie. Za pierwsze miejsce w konkursie do wygrania jest po 2 tysiące złotych dla każdego członka zespołu.

Szczegóły, lista zadań i rejestracja jest na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. (hk)

Posłuchaj rozmowy Hanny Kość z dr inż. Wojciechem Trzasko, prodziekanem ds. rozwoju i współpracy Wydziału Elektrycznego i koordynatorem konkursu:

