Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Wschodzący innowatorzy”

13 listopada, 2024

25 zadań od 14 przedsiębiorstw i instytucji z województwa podlaskiego jest zgłoszonych do trzeciej edycji konkursu „Wschodzący innowatorzy” organizowanego przez Politechnikę Białostocką. Do 12 grudnia uczelnia czeka na zespoły ze szkół średnich, które chcą skupić się na rozwiązaniu problemu.

Tematy dotyczą dziedzin, w których kształci Politechnika Białostocka i jest to np. opracowanie innowacyjnej koncepcji produkcji biodegradowalnych kubków jednorazowych, stworzenie aplikacji wspierająca procesy rekrutacyjne dla uczniów, wymyślenie rozwiązania na system monitorowania zużycia energii na placu budowy czy opracowanie projektu układu elektronicznego elastycznego sensora połączonego z anteną

RFID i/lub NFC.

– Zadania praktyczne czy tematy, koncepcje do rozwiązania pochodzą od firm, czyli oni chcieliby, żeby młodzież przedstawiła rozwiązanie. To może być koncepcja, jakaś symulacja, prototyp. Liczymy przede wszystkim na innowacyjne, kreatywne spojrzenie ludzi młodych, którzy nie są ograniczeni już takim balastem doświadczenia, oni pewnych rzeczy może nie wiedzą, ale za to podchodzą odważnie i szukają nowych rozwiązań – mówi dr inż. Wojciech Trzasko, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Elektrycznego i koordynator konkursu.

W kolejnym etapie uczniowie przechodzą do realizacji zadania przy pomocy ekspertów z Politechniki Białostockiej i danego przedsiębiorstwa.

– Zespoły uczniowskie mogą skorzystać z naszych laboratoriów, z naszych pracowników jako ekspertów, a także przedsiębiorstwa mogą wspomagać swoim zapleczem, swoimi pracownikami i też być ekspertami w swojej dziedzinie, czyli łączymy kompetencje uczelni i przedsiębiorstwa. Z doświadczenia, wiemy, że młodzież chętnie się podejmuje wyzwań, które wymagają od nich douczenia się czy też nabycia nowych umiejętności, wykonują swoje prototypy, mają koncepcje, a potem potrafią też te koncepcji wybronić – dodaje dr inż. Wojciech Trzasko.

W trzecim etapie zespół prezentuje swoje rozwiązanie. Za pierwsze miejsce w konkursie „Wschodzący innowatorzy” do wygrania jest po 2 tysiące złotych dla każdego członka zespołu. Szczegóły, lista zadań i rejestracja jest na stronie internetowej Politechnicznej Sieci Via Carpatia. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr inż. Wojciechem Trzasko, prodziekanem ds. rozwoju i współpracy Wydziału Elektrycznego i koordynator konkursu „Wschodzący innowatorzy”:

Firmy z województwa podlaskiego zgłaszające tematy do konkursu „Wschodzący innowatorzy”: