Weekendowy rozkład jazdy 3–4 maja

Majówka to nie tylko czas grillowania i odpoczynku na łonie natury. To także świetna okazja, by skorzystać z bogatej oferty kulturalnej miasta. Poniżej znajdziesz przewodnik po tym, co warto zobaczyć i czego posłuchać 3 i 4 maja.

KONCERTY

Znaszli ten maj? – 3 maja, Opera i Filharmonia Podlaska

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na koncert kameralny poświęcony największym polskim kompozytorom. W programie znajdą się utwory Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Niewiadomskiego oraz Tadeusza Sygietyńskiego. Publiczność usłyszy m.in. słynną pieśń „Znaszli ten kraj”, przejmujące „Leci liście z drzewa” Chopina oraz pełen energii fragment z opery „Straszny dwór”. Koncert zwieńczy symboliczny akcent patriotyczny – „Mazurek 3 Maja”. Kameralna przestrzeń foyer i bezpośredni kontakt z wykonawcami zapewnią słuchaczom wyjątkowe, bliskie spotkanie z polską muzyką romantyczną.

Polish Gentleman’s – 4 maja, Nie Teatr

To wieczór pełen nostalgii i stylu. Duet Polish Gentleman’s, czyli Jacek Szwaj i Mateusz Brzostowski, w niecodzienny sposób interpretuje utwory Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego i Krzysztofa Krawczyka. Ich koncerty to nie tylko muzyka, ale również opowieść – nastrojowa podróż przez emocje i wspomnienia, w której znajdzie się miejsce na jazz, soul i subtelne improwizacje. To świetna propozycja na sobotni wieczór – elegancka i wzruszająca zarazem.

SPEKTAKLE

Kaszalot – 3 i 4 maja, Białostocki Teatr Lalek

„Kaszalot” to filozoficzna opowieść dla dzieci i dorosłych, która – mimo swojej lekkości – zadaje bardzo poważne pytania o tożsamość i przynależność. Główny bohater Kaszalot, budzi się pewnego dnia z niepokojem. Czuje że coś się zmieniło, że może wcale nie jest tym, kim myślał, że jest. Spektakl porusza temat różnorodności, niedopasowania i poszukiwania własnego „ja”, ubrany w poetycki język i barwną formę teatralną. Idealna propozycja na wspólny rodzinny wieczór.

Wziołowstąpienie – 3 maja, Teatr Wierszalin w Supraślu

Spektakl inspirowany podlaskim folklorem, tradycją uzdrawiania i magią ziół. „Wziołowstąpienie” opowiada o krainie, gdzie nadal żywe są dawne wierzenia, a szeptuchy – kobiety obdarzone darem leczenia – cieszą się niezwykłym poważaniem. Przedstawienie łączy teatr z mistyką i duchowością, tworząc gęstą, symboliczną atmosferę. Scenariusz oparty jest na źródłach historycznych, literackich i ustnych przekazach ludowych. To propozycja dla widzów dorosłych – refleksyjna, poruszająca i głęboko zakorzeniona w lokalnej kulturze.

INNE WYDARZENIA

Wszystkie odcienie światła – 4 maja, Kino Forum

Przedpremierowy pokaz filmu „Wszystkie odcienie światła”, zwycięzcy Grand Prix na Festiwalu w Cannes, to nie lada gratka dla miłośników ambitnego kina. To debiutancki film fabularny Payal Kapadii, uznany za jeden z najpiękniejszych obrazów ubiegłego roku. Poetycka, wizualnie oszałamiająca opowieść o dorastaniu, oporze i intymności w czasach politycznych napięć. Film porusza ważne tematy społeczne i osobiste, a jego unikalny styl narracyjny zyskał uznanie krytyków na całym świecie.

Majówkowe zwiedzanie – 3 maja, Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa, Turośń Kościelna

To wyjątkowa okazja, by w towarzystwie przewodnika odwiedzić miejsce poświęcone jednemu z najwybitniejszych fotografów przyrody – Wiktorowi Wołkowowi. Ekspozycja ukazuje piękno i dzikość podlaskiego krajobrazu, zamrożonego w kadrach, które emanują spokojem i harmonią. Dla miłośników fotografii i natury – obowiązkowy punkt weekendu.

Wspólne świętowanie Konstytucji 3 Maja – 3 maja, od godz. 11.30, przed ratuszem w Białymstoku

Uroczystość organizowana przez Podlaski Instytut Kultury i Muzeum Podlaskie to święto wspólnoty, pamięci i dumy narodowej. W programie: rozdawanie flag i kotylionów oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. To piękna okazja, by celebrować 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie.

Quest majówkowy: W poszukiwaniu symboli – 3 maja, Muzeum Wojska

Zabawa edukacyjna dla całych rodzin. Wystarczy odebrać kartę zadań i ruszyć w trasę po muzealnej ekspozycji, rozwiązując zagadki i ucząc się historii symboli narodowych. Na uczestników czekają też zadania plastyczne i drobne upominki.

Piknik ekologiczny „Czysty Białystok” – 3 maja, plac przed Teatrem Dramatycznym

Rodzinne wydarzenie poświęcone ekologii. W programie: warsztaty z segregacji odpadów, zwiedzanie śmieciarki, konkursy, animacje, eko-zabawy oraz spektakl „Frania Recykling” o godz. 13.30. Edukacja przez zabawę w najlepszym wydaniu.

Spacer Białystok Widzi Misie – 4 maja, Białostocki Teatr Lalek

Spacer po mieście śladem metalowych figurek Widzi Misiów, które symbolizują ważne postacie, miejsca i wydarzenia związane z Białymstokiem. Uczestnicy otrzymają mapki oraz wezmą udział w konkursach z nagrodami. Idealna propozycja dla rodzin z dziećmi.

Slowołkow Photowalk – 4 maja, Muzeum Fotografii w Turośni Kościelnej

Fotospacer z gościem specjalnym, podczas którego uczestnicy będą mogli uchwycić piękno wiosennej Turośni Kościelnej. Nieważne, czy fotografujesz profesjonalnie, czy tylko telefonem – liczy się pasja i uważność.

Rzeczy mówią – Szabat – 4 maja, Wielka Synagoga w Tykocinie

Spotkanie z cyklu „Rzeczy mówią. Historia zaklęta w przedmiotach” poświęcone będzie przedmiotom związanym z szabatem: świecznikom, kielichom, chałkom. To doskonała okazja, by poznać żydowską tradycję z perspektywy kulturowej i duchowej.

Stefan Rybi. Przyglądając się światu – 4 maja, Ratusz w Białymstoku

Oprowadzenie kuratorskie po wystawie jednego z najbardziej intrygujących współczesnych malarzy. Rybi w swoich obrazach kreuje świat pogranicza – jawy i snu, groteski i duchowości. Dzieła pełne symboli, skojarzeń i subtelnych emocji.

Warsztaty rodzinne „Symbole narodowe” – 4 maja, Muzeum Wojska

Edukacyjne warsztaty dla dzieci w wieku 5–10 lat, podczas których najmłodsi poznają historię polskich symboli narodowych i własnoręcznie stworzą koszulki z patriotycznymi wzorami.

Finisaż wystawy Marco Angelini – 4 maja, Galeria im. Sleńdzińskich

Zakończenie wystawy włoskiego artysty Marco Angeliniego z udziałem samego twórcy i kuratora. W programie m.in. pokaz filmu, oprowadzanie po wystawie oraz wspólny spacer i włosko-polska kolacja. Idealne wydarzenie dla miłośników sztuki współczesnej i kultury śródziemnomorskiej. (hp)