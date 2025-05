Wiosna pełna wydarzeń na PB. Ewa Tatarczyk opowiada o maturach, rekrutacji, festiwalu nauki i Juwenaliach

8 maja, 2025

Ewa Tatarczyk i Adam Jakuć – duet prowadzących audycję „Samorząd bez cenzury”, emitowaną na antenie Radia Akadera. Wspólnie rozmawiają z gośćmi o życiu studenckim, nauce i wydarzeniach na Politechnice Białostockiej, fot. P. Cybulski Ewa Tatarczyk i Adam Jakuć – duet prowadzących audycję „Samorząd bez cenzury”, emitowaną na antenie Radia Akadera. Wspólnie rozmawiają z gośćmi o życiu studenckim, nauce i wydarzeniach na Politechnice Białostockiej, fot. P. Cybulski

Maj na Politechnice Białostockiej to czas, w którym nauka, kultura i studencka energia mieszają się w idealnych proporcjach. W najnowszej audycji Samorząd bez cenzury prowadzący Adam Jakuć rozmawiał z Ewą Tatarczyk – tym razem nie jako współprowadzącą, ale jako gościem specjalnym.

– Politechnika ma swój vibe, swoją atmosferę i ludzi, których nie da się zapomnieć. Polecam z całego serca – mówiła Ewa, wspominając własne doświadczenia z maturą i początki studiów. Jak podkreśla, uczelnia jest otwarta dla każdego, kto ma chęć do nauki i rozwoju – niezależnie od wyników z egzaminów.

W drugiej części rozmowy pojawił się temat XXI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który startuje 12 maja. – Będzie mnóstwo atrakcji: warsztaty, pokazy, konkursy, a nawet możliwość mieszania betonu. Koła naukowe będą obecne na wszystkich wydziałach, także nasze – Koło Leśników – szykuje się pełną parą – zdradziła Ewa.

Uczelnia przygotowuje się również do Rodzinnego Pikniku Naukowego na Stadionie Miejskim (18 maja). – To świetna okazja, by dzieciaki zobaczyły roboty, łaziki, spróbowały rysunku z Wydziałem Architektury albo dowiedziały się, jak mierzyć biceps cęgami leśnymi – śmieje się Ewa. – Ale to też moment, w którym rodzice patrzą na uczelnie przyszłościowo.

Dzień wcześniej – 9 maja – odbędą się Podlaskie Dni Młodego Elektryka. Spotkania z firmami, panele dyskusyjne, konkursy, strefa VR, szkolenia i grill – wszystko po to, by pokazać młodym, że elektrotechnika to zawód przyszłości. – To nie tylko kable. To wiedza, kreatywność i realna ścieżka do dobrej pracy – podsumowuje Tatarczyk.

Wisienką na torcie są oczywiście Juwenalia Białystok 2025. W dniach 16–17 maja kampus PB zamieni się w miasteczko festiwalowe z dwiema scenami, namiotem klubowym, wesołym miasteczkiem, strefą gastro i chilloutu. Wystąpią m.in. Kult, Lady Pank, Golec Orkiestra, Kortez, Szpaku, Oki, Chivas, Happysad, Igo, Zakopower i Bracia Figo Fagot.

– Mamy 16 gwiazd, dwie sceny i dwa wejścia. Wszystko dopinamy z pomocą wolontariuszy, których w tym roku mamy naprawdę wielu. To będzie wielkie studenckie święto – mówi z entuzjazmem Ewa.

A 2 czerwca – start rekrutacji na PB. – Zachęcam każdego, kto się zastanawia. Tytuł inżyniera naprawdę robi różnicę, a Politechnika daje nie tylko wiedzę, ale i konkretne uprawnienia i kontakty do przyszłej pracy. (AJ)

Posłuchaj rozmowy z Ewą Tatarczyk w audycji „Samorząd bez cenzury”.

