Juwenalia Białystok 2025: na kampusie Politechniki Białostockiej już wyrasta festiwalowe miasteczko

7 maja, 2025

Juwenalia Białystok 2025, fot. Hanna Kość Juwenalia Białystok 2025, fot. Hanna Kość

Już za 9 dni kampus Politechniki Białostockiej zmieni się w miasteczko festiwalowe, bo dokładnie 16 i 17 maja odbędą się Juwenalia Białystok 2025. Tradycyjnie impreza zacznie się od parady studenckiej, która przejdzie w piątek (16.05) o 16:00 ulicami miasta z Rynku Kościuszki.

Na Juwenaliach wystąpi aż 16 artystów na dwóch dużych scenach, a ponadto będzie namiot klubowy, strefa gastronomiczna, wesołe miasteczko oraz strefa chilloutu.

– 16 maja zaczynamy nasze wielkie święto juwenaliowe od parady studentów, na którą bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko studentów, ale mieszkańców miasta i województwa – mówi Karolina Baluta, główna koordynatorka Juwenaliów Białystok 2025. – Zachęcamy do przebrania się, żeby ta parada od przekazania kluczy była takim fajnym momentem, że my przejęliśmy jako studenci trochę władzę w tym mieście i przez 2 dni będziemy królować na kampusie Politechniki Białostockiej.

Juwenaliową atmosferę już czuć, ponieważ na kampusie Politechniki Białostockiej rozpoczęła się budowa juwenaliowego miasteczka. Pracują przy tym profesjonalne firmy, ale również 140 wolontariuszy i 17 osób z Samorządu Studentów.

– My, pamiętając Juwenalia te sprzed roku i sprzed dwóch lat, już czujemy tą ciepłą atmosferę super spotkań. Już widzimy naszych znajomych, naszych przyjaciół, naszych współpracowników pod tymi dwiema scenami, w namiocie z muzyką klubową. Widzimy tą fajną gastronomię, widzimy ten festiwalowy styl. Wspieramy przygotowanie Juwenaliów i przede wszystkim dbamy o to, żeby była to impreza całkowicie bezpieczna – dodaje prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

W trakcie Juwenaliów Białystok 2025 na scenie głównej zagrają m.in. Happysad, Golec uOrkiestra, Kortez, Lady Pank i Zakopower, a na scenie hip-hopowej będzie to Szpaku, Kizo, Oki, Chivas i Paluch. (hk)

Relacja Hanny Kość: