Szpital dziecięcy w Białymstoku zyskał nowy sprzęt rehabilitacyjny

Nowy sprzęt rehabilitacyjny w UDSK, fot. Hanna Kość

Stół rehabilitacyjny i niezbędny sprzęt do ćwiczeń dla najmłodszych dzieci trafił do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Szpital wsparła Fundacja Podlascy Aniołowie, pod opieką której jest m.in. Marysia Walczuk, 15-miesięczna białostoczanka, która walczy z ultra rzadką chorobą CFC typu 4.

To właśnie dla dziewczynki powstała fundacja MEK2 Research, która wraz z naukowcami z Polski, Europy i USA prowadzi badania, które mają doprowadzić do opracowania terapii hamującej rozwój tej ciężkiej choroby. Dziewczynka jest pod opieką kilkunastu poradni. Leczona jest m.in. w Klinice Neurologii, Pediatrii z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej.

– Zauważyłyśmy, że fajnie by było, gdyby pojawiły się nowe stoły rehabilitacyjne, nowe akcesoria, które sprawiają, że ta rehabilitacja jest nie tylko bardziej efektywna, ale też po prostu przyjemniejsza dla dziecka. Bardzo ułatwia podnoszenie dziecka. To oczywiście jest duże ułatwienie dla fizjoterapeuty, ale w momencie kiedy wyzwania rehabilitacyjne sprawiają dziecku trudność i zaczyna płakać, to wtedy takie podniesienie, opuszczenie może być świetną zabawą – mówi Justyna Walczuk, mama chorej Marysi i założycielka fundacji.

Ze stołu oraz z całego nowego wyposażenia w poradni rehabilitacyjnej skorzystają nie tylko dzieci zmagające się z rzadkimi schorzeniami genetycznymi, ale wszystkie z zaburzeniami rozwojowymi.

– Dzieci świetnie na stole ćwiczą, bardzo dobrze się adaptują do wszystkich zajęć prowadzonych przez nasz zespół. To jest taki element niezbędny w codziennej rehabilitacji, a rehabilitacja to nic innego jak poprawienie jakości życia dla tych dzieci, które walczą o każdy krok milowy, o każdy element takiej funkcjonalności codziennej, a dla niektórych to jest powrót nawet do zdrowia – tłumaczy dr Eryk Latoch, kierownik Kliniki Neurologii, Pediatrii z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej.

Koszt sprzętu rehabilitacyjnego przekazanego do szpitala dziecięcego od fundacji to 10 tys. zł.

Od jesieni Marysię Walczuk wspierają Podlascy Aniołowie, którzy organizują akcje charytatywne zachęcające do finansowego wsparcia badań naukowych, dzięki którym jest szansa na zatrzymanie choroby dziewczynki. Na ten moment brakuje jeszcze około 300 tys. zł z blisko 2 mln zł. Najbliższe akcje, na których będzie prowadzona zbiórka i licytacje to Car Festival w niedzielę (13.07) na parkingu przy Chorten Arenie w Białymstoku czy 19 lipca w Zabudowie z okazji 472. urodzin miasta. (hk)

