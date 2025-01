Organizacje łączą siły, aby wspierać. W Białymstoku zawiązano Wielką Charytatywną Kooperacją

21 stycznia, 2025

Wielka Charytatywna Kooperacja, fot. Hanna Kość Wielka Charytatywna Kooperacja, fot. Hanna Kość

Robią to od dawna, a teraz łączą siły, aby działać na większą skalę. Fundacje i stowarzyszenia z Białegostoku i okolic zawiązały Wielką Charytatywną Kooperacją, w której skład wchodzi ponad 20 organizacji.

Inicjatorem Wielkiej Charytatywnej Kooperacji jest Fundacja Podlascy Aniołowie.

– Jest dużo fundacji w Białymstoku, które pomagają i robią to naprawdę dobrze, ale jakbyśmy się wszyscy razem skupili i zrobili razem coś dobrego, to po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. Powstał pomysł, żeby spotkać się z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, ogólnie ludźmi dobrej woli, firmami i tak dalej. I jesteśmy. Przez kolejne miesiące będzie dużo się działo. Cały marzec, kwiecień i finał w maju – mówi Stefan Sochoń, prezes Fundacji Podlascy Aniołowie.

Pierwszą misją Wielkiej Charytatywnej Kooperacji jest wsparcie Marysi Walczuk, 10-miesięcznej Białostoczanki, która jako jedyna w Polsce choruje na CFC typu 4. Jej mam Justyna Walczuk założyła fundację badawczą, aby uleczyć swoją córkę i inne dzieci z chorobami genetycznymi.

– To rodzicom najbardziej zależy na tym, żeby leczyć. To rodzice zakładają fundację, poruszają świat nauki i próbują. I tak jest w naszym przypadku. Mamy już zbudowany pierwszy zespół naukowców. Cały czas działamy. Założyłam zbiórkę. Jest to zbiórka niesamowicie trudna, jest to ogromne wyzwanie, dlatego że my nie mamy gotowego leku, na które zbieramy. W pierwszej kolejności dbamy o to, żeby rozwinąć leczenie tak zwane zachowawcze, które pozwoli nam uratować Marysię, a w drugiej kolejności leczenie przyczynowe, czyli terapię genową – mówi Justyna Walczuk, prezes Fundacji MEK2.

Wielka Charytatywna Kooperacja będzie zbierać środki podczas różnych akcji, takich jak kolacja degustacyjna, Forum Kobiet Podlasia „Rozkwitnij na wiosnę”, otwarcie sezonu motocyklowego, a także półmaratonu w Białymstoku, który będzie 10 i 11 maja 2025. Wtedy też będzie finał, czyli Wielka Muzyczna Fiesta.

W sumie fundacja badawcza MEK2 potrzebuje blisko 2 mln zł, aktualnie na portalu pomagam.pl jest niemal 369 tys. zł. (hk)

Czytaj także: Fundacja badawcza zajmuje się znalezieniem leku dla Marysi Walczuk z Białegostoku, która ma ekstremalnie rzadką chorobę