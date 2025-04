Majówka to ostatnia prosta przed maturą. Posłuchaj rozmowy z maturzystami z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej

30 kwietnia, 2025

Kamila Matuk, Piotr Bakun, Ewelina Zawadzka, fot. Hanna Kość Kamila Matuk, Piotr Bakun, Ewelina Zawadzka, fot. Hanna Kość

Tegoroczni maturzyści już w zeszły piątek (25.04) zakończyli naukę w szkołach średnich. Z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej ze szkołą pożegnało 54 uczniów. Teraz przed nimi ostatnia prosta w przygotowaniach do egzaminów dojrzałości. Maturzyści Piotr Bakun, Kamila Matuk, Ewelina Zawadzka z ALO PB podzielili się w rozmowie na antenie Radia Akadera, jak oceniają swoją szkołę średnią, jak się czują przed maturą oraz na jakie studia się wybierają.

Piotr Bakun, który skończył profil informatyczny w ALO PB, mówi że nie stresuje się maturą.

– Myślę, że ALO PB przygotował nas na tyle dobrze, że bez problemu sobie poradzimy z maturą. Mimo wszystko przygotowywaliśmy się do niej przez ostatnie cztery lata, więc teraz już jest czas na takie ostatnie ułożenie całej wiedzy w głowie, odpoczynek, żeby przystąpić do niej w pełni zregenerowanym – dodaje Piotr Bakun.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej nastawione jest na naukę przedmiotów ścisłych, mieści się w murach uczelni, więc uczniowie chętnie wybierają tą uczelnie do studiowania.

– Zdecydowanie był to ciekawy czas, pełen przygód, nowych znajomości oraz potencjału na rozwój. Nacisku jako takiego nie było, było zachęcanie nas do tego, żeby rozwijać się, próbować swoich sił i rozwijać w kierunkach, które nas interesują – mówi Kamila Matuk. – Politechnika Białostocka jest to uczelnia, którą znam i wybieram się na informatykę. Cztery lata uczyłam się jej, więc wydaje mi się, że po prostu jest to coś dla mnie. A tutaj słyszałam dużo ludzi, którzy wychwalili ten kierunek, więc wydaje mi się, że to jest dobry wybór – dodaje Ewelina Zawadzka.

Matury w tym roku rozpoczną się tuż po majówce, w poniedziałek 5 maja i potrwają do 24 maja. Obowiązkowe przedmioty to język polski, język obcy nowożytny i matematyka na poziomie podstawowym. Dodatkowo, konieczne jest zdanie jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe są również egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z maturzystami z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej: