Sześć projektów z białostockich uczelni wyższych, w tym trzy z Politechniki Białostockiej, nominowano do Podlaskiej Marki Roku

W poniedziałek (24.03) zaprezentowano nominowane projekty do Podlaskiej Marki Roku. To 30 najciekawszych inicjatyw, wydarzeń, przedsięwzięć oraz osobowości z województwa podlaskiego. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprezentowano także nową statuetkę Podlaskiej Marki. Ma ona kształt regionu i wykonana jest ze szkła i drewna.

Wśród nominowanych jest sześć projektów związanych z białostockimi uczelniami wyższymi. Z Politechniki Białostockiej to w kategorii Inwestycja „Kompleks kortów i boisk na świeżym powietrzu o pow. 1 ha”. Od czerwca 2024 roku na kampusie uczelni jest boisko do gry w piłkę nożną z mobilną trybuną, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, park kalisteniczny, kort do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu.

Ponadto w kategorii Projekt 4.0 nominowano „Sztuczna inteligencja na rzecz Doliny Rolniczej 4.0”, który jest realizowany na Wydziale Elektrycznym. Zespół pod kierownictwem prof. Arkadiusza Mystkowskiego opracował autonomiczny system diagnostyczny dla maszyn rolniczych z platformą telemetryczną wspomaganą algorytmami sztucznej inteligencji.

– Sama konstrukcja maszyny została dostarczona przez firmę Samasz, natomiast ta swoista inteligencja, która jest związana właśnie ze zbieraniem sygnałów, wymagała zaangażowania sił z Wydziału Elektrycznego. Nie chodziło tylko wyłącznie o takie typowe układy elektroniczne, ale pojawiły się dodatkowe wyzwania, chociażby związane z tym, że do pewnych elementów nie można tak łatwo się było dostać. Zespół był w stanie to rozwiązać stosując innowacyjne rozwiązania z tak zwanym odzyskiwaniem energii z drgań mechanicznych, więc w tej części uzyskał nie tylko osiągnięcie ciekawe i ważne z punktu widzenia aplikacyjnego, ale również było to znowu kolejnym wektorem, kolejnym kierunkiem do rozwoju badań naukowych – zapewnia prof. Bogusław Butryło, dziekan Wydziału Elektrycznego.

Z Politechniki Białostockiej jest nominowany w kategorii Odkrycie także „Patent na wózek inwalidzki napędzany jednostronnie”. Autorką pracy inżynierskiej, na podstawie której trzymano patent na Wydziale Mechanicznym, jest mgr inż. Paulina Bajno.

– Jest to wózek, który ma sprzężone, można powiedzieć, oba koła napędowe. Jest to dość prosty mechanizm sprężający, ponieważ poprzez sprzężenie obu kół możemy napędzić jedno koło i wtedy będzie napędzało też te drugie, którego nie może napędzić uszkodzona kończyna – tłumaczy dr inż. Piotr Prochor, promotor pracy dyplomowej. – Mamy nadzieję, że nasze rozwiązanie pomagałoby dosłownie wszystkim takim osobom potrzebującym dość specyficznej konstrukcji.

Ponadto z białostockich uczelni do Podlaskiej Marki Roku nominowane są dwa projekty z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To „Nieinwazyjny test oparty na detekcji mikroRNA w surowicy jako innowacyjna diagnostyka raka jajnika” oraz „Centrum Badań Klinicznych”. A z Uniwersytet w Białymstoku nominowana jest nowa siedziba filii uczelni w Wilnie.

Zwycięzców Podlaskiej Marki Roku poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 15 maja w Operze i Filharmonii Podlaskiej. A od poniedziałku (24.03) do końca marca internauci mogą głosować na Podlaską Markę Konsumenta na stronie internetowej: podlaskamarka.pl. (hk)

