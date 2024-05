Politechnika Białostocka. Wózek inwalidzki z napędem jednostronnym otrzymał patent

10 maja, 2024

Wynalazek stworzony w ramach pracy inżynierskiej na kierunku inżyniera biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej otrzymał patent. To wózek inwalidzki z napędem jednostronnym.

Jest to dość specjalistyczne rozwiązanie, ponieważ umożliwia osobie z tylko jedną sprawną kończyną poruszanie się na wózku.

– Te nasze rozwiązanie, mamy taką nadzieję, że pomagałoby dosłownie wszystkim takim osobom potrzebującym dość specyficznej takiej konstrukcji – mówi dr inż. Piotr Prochor, promotor pracy inżynierskiej. – Jest to wózek, który ma sprzężone oba koła napędowe. Jest to dość prosty mechanizm sprzętu, ponieważ poprzez sprzężenie obu kół możemy napędzić jedno koło i wtedy będzie napędzało też te drugie, którego nie można napędzić uszkodzona kończyna. W takim przypadku tracimy na moment sprzężenia możliwość skrętną konstrukcji, jednakże właśnie ze względu na tą prostotę istnieje możliwość szybkiego rozprzężenia kół i wtedy następnie skręcić w konkretnym kierunku, po czym znowu po wykonaniu skrętu sprzężyć koła ze sobą ponownie i dalej napędzać wózek jedno kończyną.M

Autorką pracy inżynierskiej jest mgr inż. Paulina Bajno. Uważa ona, że najtrudniejsze było przygotowanie konstrukcji w programie 3D.

– Wszystkie wymiary musiały się zgadzać, to nie mogły być wymiary z kosmosu, to musiały być wymiary dopasowane do przeciętnego człowieka. Są to wymiary antropometryczne. Wizja musiała się zgrać z rzeczywistymi wymiarami, które należy zastosować. Jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ to były godziny ciężkiej pracy. To nie jest tylko napisanie pracy, to jest też przygotowanie całej konstrukcji, wykonanie rysunku i do tego przygotowanie dokumentacji patentowej – tłumaczy mgr inż. Paulina Bajno.

Kierunek inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej jest bardzo interdyscyplinarny, Zapewni możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, jak i umiejętności niezbędnych do projektowania sprzętu medycznego, między innymi: implantów, protez, wózków inwalidzkich, a także sprzętu rehabilitacyjnego. (hk)

