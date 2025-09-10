Home Wiadomości Drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Najbardziej zagrożone Podlaskie, Mazowieckie i Lubelskie

Wiadomości

10 września, 2025

Drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Najbardziej zagrożone Podlaskie, Mazowieckie i Lubelskie

Minionej nocy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że część obiektów została zestrzelona. Trwa operacja wojskowa z udziałem polskich i sojuszniczych sił. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

– Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa – poinformował premier Donald Tusk na platformie X.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że natychmiast uruchomiono procedury obronne. – Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju – napisał na X.

Sytuacja w Podlaskiem

W związku z nocnymi wydarzeniami jednostki policji w województwie podlaskim zostały postawione w stan najwyższej gotowości.
– Nie mamy do chwili obecnej informacji o odnalezieniach szczątków dronów w województwie podlaskim. Monitorujemy sytuację i pozostajemy w stanie najwyższej gotowości. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję – przekazał Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku trwa Sztab Kryzysowy w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej na terenie województwa. Sztabowi przewodniczy wojewoda podlaski.

Apel do mieszkańców wystosowało także Dowództwo Operacyjne. – W trosce o bezpieczeństwo prosimy, aby w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani nie przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego WP.

Wojsko i NATO w gotowości

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ, polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły granicę. Część z nich została zneutralizowana, a działania poszukiwawcze trwają.

– To akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli – podkreśliło Dowództwo.

Premier Donald Tusk przekazał, że poinformował Sekretarza Generalnego NATO o sytuacji i działaniach podjętych przez Polskę. – Jesteśmy w stałym kontakcie – zaznaczył szef rządu.

W nocy czasowo zamknięte zostały lotniska w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie.

Policja, wojsko i służby apelują o zachowanie spokoju i stosowanie się wyłącznie do oficjalnych komunikatów. (red.)

Najnowsze wiadomości
konferencja w operze
Nowy sezon w Operze i Filharmo ... więcej
Paweł Malinowski
Young PoloniaTech Academy – ... więcej
Sala konferencyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Przy długim stole siedzą wojewoda podlaski, przedstawiciele wojska i policji podczas posiedzenia sztabu kryzysowego.
Atak dronów na Polskę. Rela ... więcej
Drony naruszyły polską przes ... więcej
Między biedą a bezrobociem ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.