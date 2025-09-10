Drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Najbardziej zagrożone Podlaskie, Mazowieckie i Lubelskie

10 września, 2025

Minionej nocy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że część obiektów została zestrzelona. Trwa operacja wojskowa z udziałem polskich i sojuszniczych sił. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

– Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa – poinformował premier Donald Tusk na platformie X.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że natychmiast uruchomiono procedury obronne. – Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju – napisał na X.

Sytuacja w Podlaskiem

W związku z nocnymi wydarzeniami jednostki policji w województwie podlaskim zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

– Nie mamy do chwili obecnej informacji o odnalezieniach szczątków dronów w województwie podlaskim. Monitorujemy sytuację i pozostajemy w stanie najwyższej gotowości. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję – przekazał Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku trwa Sztab Kryzysowy w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej na terenie województwa. Sztabowi przewodniczy wojewoda podlaski.

Apel do mieszkańców wystosowało także Dowództwo Operacyjne. – W trosce o bezpieczeństwo prosimy, aby w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani nie przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego WP.

Wojsko i NATO w gotowości

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ, polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły granicę. Część z nich została zneutralizowana, a działania poszukiwawcze trwają.

– To akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli – podkreśliło Dowództwo.

Premier Donald Tusk przekazał, że poinformował Sekretarza Generalnego NATO o sytuacji i działaniach podjętych przez Polskę. – Jesteśmy w stałym kontakcie – zaznaczył szef rządu.

W nocy czasowo zamknięte zostały lotniska w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie.

Policja, wojsko i służby apelują o zachowanie spokoju i stosowanie się wyłącznie do oficjalnych komunikatów. (red.)