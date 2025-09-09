15. edycja Białystok Biega: tysiące biegaczy opanują centrum miasta

9 września, 2025

Konferencja zapowiadająca 15. edycje biegu fot. Paweł Cybulski Konferencja zapowiadająca 15. edycje biegu fot. Paweł Cybulski

W weekend 13–14 września ulice Białegostoku wypełnią się biegaczami – odbędzie się 15. edycja jesiennej odsłony Białystok Biega. To jedno z największych wydarzeń biegowych w Polsce, które przyciąga zawodników z całego kraju, a także gości zagranicznych.

Program imprezy – od dzieci po dorosłych

Pierwszego dnia rywalizować będą najmłodsi uczestnicy w Moltani Kids Run, w którym udział weźmie około 2 tys. dzieci, co czyni ten bieg jednym z największych dziecięcych wydarzeń biegowych w kraju.

W sobotę odbędzie się także Nocna Piątka – bieg na dystansie 5 km. Niedziela zarezerwowana jest dla dorosłych uczestników w ramach Szybkiej Dychy – biegu na 10 km. Start zaplanowano przy ul. Branickiego, a meta tradycyjnie znajdzie się na ul. Miłosza.

Utrudnienia w ruchu drogowym

Organizatorzy informują, że w związku z biegiem mieszkańcy miasta muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu drogowego oraz kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Wydarzenie potrwa przez dwa dni, podczas których centrum Białegostoku stanie się prawdziwą areną sportową.

Białystok Biega – historia i znaczenie

Jak przypomina Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega, pierwsza edycja odbyła się we wrześniu 2011 roku. Od tego czasu ponad 30 tys. osób przekroczyło metę wszystkich dotychczasowych edycji.

– To dla nas ogromna satysfakcja, że Białystok Biega stało się jednym z największych wydarzeń biegowych w Polsce. Co roku widzimy uczestników z całego kraju i zagranicy. To dowód, że bieganie w Białymstoku ma wyjątkowy klimat i przyciąga ludzi nie tylko sportem, ale też atmosferą i gościnnością miasta – podkreśla Kuczyński.

Informacje o zmianach w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej są TUTAJ.

(pc)