Podlasie: Nielegalny przemyt papierosów z Białorusi za pomocą balonów meteorologicznych

9 września, 2025

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w nocy z 8 na 9 września ujawnili nielegalne pakunki z papierosami o łącznej wartości ponad 330 tys. zł. Wyroby tytoniowe przemycano z Białorusi do Polski przy użyciu balonów meteorologicznych. W sprawie zatrzymano 7 osób, które przyjechały po odbiór nielegalnego towaru.

Przemyt w gminie Sztabin i inne lokalizacje

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kuźnicy w trakcie kontroli samochodu osobowego w gminie Sztabin ujawnili, że dwóch obywateli Polski przewoziło w bagażniku pakunki zawierające papierosy z białoruską akcyzą. Kolejne pakunki z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi zabezpieczono w siedmiu innych lokalizacjach w gminach: Sztabin, Janów, Suchowola i Sokółka.

Balony meteorologiczne w akcji

W gminie Suchowola, w rejonie działania Placówki SG w Nowym Dworze, funkcjonariusze odkryli na polu pakunek wraz ze szczątkami balonu meteorologicznego, w którym znajdowało się 1500 paczek papierosów. Podobne zdarzenie miało miejsce w okolicach Krynek, gdzie ujawniono kolejne 1500 paczek nielegalnych papierosów o wartości ponad 26 tys. zł.

Współpraca z KAS i policją

Działania przeciwko przemytnikom prowadzili także funkcjonariusze SG z Augustowa w powiecie sejneńskim. Zatrzymali na gorącym uczynku dwóch Polaków i obywatela Litwy, którzy przyjechali po nielegalny towar. Augustowska Straż Graniczna współpracowała także z funkcjonariuszami KAS w powiecie grajewskim, ujawniając pakunek z kolejnymi 1500 paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Również w Mielniku funkcjonariusze SG zatrzymali dwie osoby, które pojawiły się po odbiór pakunku owiniętego czarną folią wraz z resztkami balonu meteorologicznego.

Podsumowanie działań

W sumie w szesnastu zdarzeniach, dzięki współpracy funkcjonariuszy Straży Granicznej, KAS i Policji, zabezpieczono papierosy o szacunkowej wartości ponad 330 tys. zł. Zatrzymane osoby usłyszą zarzuty z kodeksu karnego skarbowego.

Nowe metody przemytników

Zabezpieczenia graniczne na granicy polsko-białoruskiej, w tym bariery fizyczne i elektroniczne, wymuszają na przemytnikach stosowanie nowatorskich metod przemytu, takich jak balony meteorologiczne. Funkcjonariusze Straży Granicznej podkreślają, że tego typu działania stanowią poważne zagrożenie skarbowe i są skrupulatnie zwalczane.

