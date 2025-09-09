Trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Wycena nieruchomości” na Politechnice Białostockiej. Posłuchaj rozmowy z Elżbietą Gołąbeską!

9 września, 2025

źródło: Elżbieta Gołąbeska

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej prowadzi nabór na 15. edycję studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości”. Rekrutacja potrwa tylko do końca tego tygodnia, dlatego zainteresowani powinni jak najszybciej zgłosić swoją kandydaturę.

Czego można się nauczyć na studiach?

Studia podyplomowe „Wycena nieruchomości” pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu określania wartości różnych rodzajów nieruchomości. Jak wyjaśnia dr Elżbieta Gołąbeska, profesor Politechniki Białostockiej i kierownik studiów:

– Wartość nieruchomości to najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na otwartym konkurencyjnym rynku. Cena natomiast to kwota widniejąca w akcie notarialnym, zależna od negocjacji między stronami – tłumaczy Gołąbeska.

Program studiów obejmuje m.in. weryfikowanie dokumentów nieruchomości, pozyskiwanie danych oraz interpretację przepisów prawa, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami i prawo budowlane.

Do kogo kierowane są studia?

Oferta jest otwarta dla absolwentów studiów wyższych na dowolnym kierunku – zarówno świeżo po studiach, jak i osób z doświadczeniem zawodowym. W grupie uczestników znajdują się pracownicy biur nieruchomości, banków, zarządcy nieruchomości oraz absolwenci kierunków prawnych, ekonomicznych i technicznych.

Praktyka zawodowa i dalsze możliwości

Ukończenie studiów podyplomowych stanowi pierwszy krok do zdobycia uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Po roku nauki uczestnicy mają możliwość odbycia praktyki zawodowej trwającej minimum sześć miesięcy w firmach partnerskich w Gdańsku i Olsztynie. Praktyki umożliwiają naukę wykonywania operatów szacunkowych pod okiem doświadczonych specjalistów.

Jak się zapisać?

Rejestracja odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) na stronie Politechniki Białostockiej lub bezpośrednio przez stronę Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Kandydaci muszą wgrać skan dyplomu oraz dostarczyć dokumenty na uczelnię po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – maksymalnie 30 osób w grupie – decyduje kolejność zgłoszeń.

O studiach, ich programie oraz możliwościach zawodowych po ukończeniu kursu opowiadała nam dr Elżbieta Gołąbeska, profesor Politechniki Białostockiej i kierownik studiów. Posłuchaj:

