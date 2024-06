Na kampusie Politechniki Białostockiej otwarto nowoczesny kompleks boisk

3 czerwca, 2024

fot. Krzysztof Kurianiuk fot. Krzysztof Kurianiuk

Od poniedziałku (03.06) można korzystać z kompleksu kortów i boisk, które powstały na kampusie Politechniki Białostockiej. W sumie jest tam boisko do gry w piłkę nożną z mobilną trybuną, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, park kalisteniczny, kort do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu.



– Studenci od zawsze próbowali tutaj, na kampusie, organizować rozgrywki, przede wszystkim piłkarskie. Nie było na to miejsca, bo jednak boisko powinno mieć odpowiednią nawierzchnię, odpowiednią infrastrukturę. Ale próby takie były. Mam nadzieję, że teraz, kiedy mamy do dyspozycji naprawdę boiska wykonane według najnowszych technologii, to będzie to, czego również oczekiwali studenci – mówi rektor uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Kompleks boisk i kortów jest bardzo nowoczesny. To jedyne takie miejsce w Białymstoku.

– Można tu uprawiać piłkę nożną, piłkę ręczna, koszykówkę, siatkówkę, siatkówkę plażową, squash oraz tenis ziemny – mówi Tomasz Kulesza, prezes firmy Hydros Plus, wykonawca kompleksu kortów i boisk. – Największą nowością przede wszystkim są korty do squasha z nawierzchnią akrylową. Myślę, że nowością są też korty tenisowe, również o nawierzchni akrylowej. No i taka ciekawostka: kolory, barwy kortów są takie, jak na wielkoszlemowym US Open. Innowacyjna też jest trawa syntetyczna, która jest wypełniona tylko naturalnymi i ekologicznymi materiałami, czyli piaskiem kwarcowym oraz korkiem.

Na nowo wybudowanych boiskach rozpoczął się już turniej sportowy BUT Cup 2024, organizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej. Do rywalizacji o tytuł mistrza i Puchar Rektora PB stanęło sześć drużyn: cztery międzynarodowe, jedna drużyna studentów lokalnych oraz jedna drużyna pracowników uczelni.

W sumie kompleks kortów i boisk zajmuje ponad hektar powierzchni. Wartość inwestycji to blisko 8,5 mln zł. (hk)

Relacja Hanny Kość i Michała Gudewicza: