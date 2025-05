Wiosenne Ptaki w Obiektywie – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej zaprasza na ptakoliczenie w Supraślu

7 maja, 2025

źródło: 123rf.com źródło: 123rf.com

Miłośnicy przyrody, ptaków i spokojnych spacerów po lesie – to coś właśnie dla was! Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej organizuje wiosenne ptakoliczenie, czyli spacer połączony z obserwacją natury, a szczególnie ptaków w ich naturalnym środowisku. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 11 maja 2025 roku o godzinie 10:00 w siedzibie parku przy ul. Abp. Gen. Chodakowskiego w Supraślu.

🌿 Spacer, obserwacja i ognisko

Półtoragodzinny spacer poprzedzi krótka prezentacja edukacyjna, wprowadzająca uczestników w świat ptasich gatunków występujących w Puszczy Knyszyńskiej. Organizatorzy zapowiadają również integracyjne ognisko na zakończenie – doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i wspólnego świętowania wiosny.

Spacer odbędzie się w malowniczych terenach zielonych, pełnych śpiewu ptaków i pierwszych oznak sezonu lęgowego. To nie tylko relaksująca forma spędzenia czasu, ale też okazja, by lepiej poznać lokalną faunę i przyczynić się do ochrony bioróżnorodności regionu.

– Jakichś specjalnych przygotowań nie trzeba, wystarczą wygodne buty i strój dopasowany do warunków pogodowych. Będziemy mieli ze sobą przewodniki książkowe do oznaczania, rozpoznawania ptaków, lunety, lornetki. Jeśli ktoś ma własną, warto ją ze sobą zabrać. – mówi Adam Sacharewicz koordynator ptakoliczenia.

📢 Jak się zapisać?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Zapisać się można mailowo pod adresem przyroda@pkpk.pl lub telefonicznie (85) 718 37 85, + 48 518 121 511.

(pc)