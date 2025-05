Trzeci dzień zmagań maturalnych. Tym razem egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym

7 maja, 2025

Matura ALO PB, fot. Hanna Kość Matura ALO PB, fot. Hanna Kość

Dwie godziny, a w tym czasie rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna – tak wyglądała matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym, którą pisali w środę (07.05) maturzyści w całej Polsce. Wybrało ją niemal 98 procent zdających.

Abiturienci z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej przyznają, że nie mieli z tym egzaminem żadnych trudności.

– Wyjątkowo prosty to był egzamin. Wszystko przewidziane, taki typowy schemat maturalny z języka angielskiego. To coś, na to się już przygotowywaliśmy, więc nie byłam zbytnio zaskoczona. I mam nadzieję na jak najwyższy wynik. Ogólnie uważam siebie za osobę dobrą z języka angielskiego, ale też na pewno mieliśmy dobre przygotowanie. Nic zaskakującego, wszystkie zadania zrobione. Przybywamy bardzo dużo czasu wokół angielskiego, czy to w internecie, czy w mediach społecznościowych, także myślę, że jesteśmy tak obeznani z tym językiem, że nie ma dla nas problemu – mówią maturzyści z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Maturzyści są już po trzech obowiązkowych egzaminach, poza językiem angielskim, pisali już maturę z języka polskiego i matematyki. Przed nimi jeszcze konieczne jest zdanie jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe są również egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. (hk)

Relacja Hanny Kość: