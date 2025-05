39. Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku – festiwal nadziei, sztuki i dialogu

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest nadzieja wyłaniająca się z chaosu i emocjonalnych napięć. Festiwal podejmuje odważny dialog ze światem – mierzy się z niepokojem, lękiem i niepewnością, ale jednocześnie szuka punktów zwrotnych i przestrzeni na nowe otwarcie.

Jak podkreślają organizatorzy, DSW 2025 to wydarzenie nie tylko artystyczne, ale też społecznie zaangażowane, wspierające twórców z mocnym przekazem i wrażliwością na rzeczywistość.

W programie festiwalu znalazło się siedem spektakli, w tym:

Nie zabraknie performansów, projekcji filmowych, wystaw fotograficznych i malarskich, a także wydarzeń muzycznych. Uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in.:

Wśród muzycznych wydarzeń: Współgłosy, FOKN BOIS, Pan_Les oraz performatywne „Ghsting” Aleksandry Słyż i Alex Freiheit.

Wydarzenia w ramach Dni Sztuki Współczesnej 2025 odbędą się w różnych przestrzeniach Białegostoku, m.in. w:

Oczywiście nie zabrakło również Politechniki Białostockiej!

– Niepokój przychodzi o zmierzchu, reżyserii Małgorzaty Wdowik. Spektakl ten pokażemy na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, w tej przepięknej hali. To oparta na osobistych doświadczeniach osoby autorskiej opowieść o radzeniu sobie z utratą bliskiej osoby przez wiejską rodzinę. Jest to przede wszystkim spektakl, w którym panuje mrok, smutek, wieczna zima. Jest to opowieść o dorastaniu, o traumach dzieciństwa, o niezrozumieniu, o nieradzeniu sobie ze śmiercią, z utratą ale też o wchodzeniu w dojrzewanie, odkrywanie seksualności. – mówi Katarzyna Kruszewska – koordynatorka Festwialu.