Światowy Dzień Inżyniera. Posłuchaj wypowiedzi studentów działających w kołach naukowych

4 marca, 2025

Światowy dzień inżyniera, fot Dariusz Piekut Światowy dzień inżyniera, fot Dariusz Piekut

W środę (04.03) inżynierowie na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju. Tegoroczne hasło „Technika w walce z ubóstwem” podkreśla rolę nowoczesnych technologii w poprawie jakości życia i redukcji nierówności społecznych.

W Politechnice Białostockiej obchody odbyły się już w piątek (28.02) pod hasłem „Interdyscyplinarne technologie dla społeczeństwa”. Były wykłady, panele dyskusyjne oraz prezentacje działalności studentów z kół naukowych, takich jak Cave, IO (Input-Output), LogiSQUAD, Orthos, Rolka czy VectoR, którzy podkreślają, że dodatkowa działalność rozwija ich jako inżynierów.

– Dla mnie bycie inżynierem oznacza szersze spojrzenie na wszystko, co się dzieje dookoła, czyli jak to się dzieje, że w sklepie są produkty, jak to się dzieje, że budynki stoją, w jakim społeczeństwie funkcjonujemy, jak działa komunikacja miejska, to wszystko nabiera głębszego i szerszego znaczenia. Być inżynierem jest to bardzo ciekawie. Przez pierwszy miesiąc to człowiek będzie się oczywiście przedstawiał jako inżynier, potem to już trochę się unormuje, ale jest to bardzo ciekawe uczucie, zwłaszcza, że ja zrobiłem obronę otwartą, więc było to fajne faktyczne wyzwanie. Faktycznie czuję, że coś ukończę w swoim życiu. Inżynier daje wiele możliwości. Pozwala również na zdobycie dobrej pracy, na rozwinięcie się, na wykorzystanie właśnie takich umiejętności logicznych, technicznych – mówią studenci działający w studenckich kołach naukowych w Politechnice Białostockiej.

W Dniu Inżyniera w Politechnice Białostockiej uczestniczyli zarówno naukowcy, przedsiębiorcy, studenci, jak też uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których była to okazja do zapoznania się z osiągnięciami uczelni. A już 28 marca tegoroczni maturzyści będą mogli jeszcze bliżej poznać uczelnię podczas Dnia Otwartego. (hk)

Relacja Hanny Kość:

