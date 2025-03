Światowy Dzień Inżyniera. Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk: To oni przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, do rozwoju cywilizacji

4 marca, 2025

dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej, fot. Michał Heller dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej, fot. Michał Heller

– Inżynierowie to ogromna społeczność na całym świecie. To oni przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, do rozwoju cywilizacji – mówi prof. Kosior-Kazberuk w Światowym Dniu Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju, który obchodzony jest 4 marca. Tegoroczne hasło przewodnie „Technika w walce z ubóstwem” podkreśla rolę nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych w niwelowaniu nierówności społecznych i poprawie jakości życia. O roli inżynierów i kierunkach rozwoju nowoczesnej edukacji technicznej opowiedziała w rozmowie z Radiem AKADERA prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Posłuchaj rozmowy Adama Jakucia z prof. dr hab. inż. Martą Kosior-Kazberuk o zawodzie inżyniera.

Politechnika Białostocka od lat kształci specjalistów, którzy wdrażają innowacyjne rozwiązania na potrzeby przemysłu i gospodarki.

– Inżynierowie to ogromna społeczność na całym świecie. To oni przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, do rozwoju cywilizacji. Rozwiązują nie tylko problemy techniczne, ale też te na styku technologii, ekonomii i społeczeństwa – podkreśla prof. Kosior-Kazberuk​

Na Politechnice Białostockiej spośród 32 kierunków studiów tylko dwa nie są kierunkami inżynierskimi. Oznacza to, że uczelnia stawia na rozwój nowoczesnych technologii i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

– Potrzebuje nas rynek pracy – zarówno w regionie, w Polsce, jak i na świecie. Praca inżyniera to także ogromna odpowiedzialność, która często wiąże się z bezpieczeństwem ludzi i obiektów – zaznacza rektor PB.

Nowoczesne technologie a walka z ubóstwem

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Inżyniera zwraca uwagę na wyzwania związane ze zmniejszaniem nierówności społecznych. Kluczową rolę odgrywają tutaj nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz zielone kompetencje.

– Oprócz wiedzy technicznej od inżynierów wymaga się dziś kompetencji związanych z ekologią, cyfryzacją i przedsiębiorczością. Zielone kompetencje pomagają w rozwiązywaniu wyzwań współczesnego świata, takich jak zmiany klimatyczne i dostęp do zasobów naturalnych – wyjaśnia prof. Kosior-Kazberuk​.

Zrównoważony rozwój jest obecny na wszystkich kierunkach studiów na Politechnice Białostockiej. Studenci uczą się odpowiedzialnego zarządzania zasobami i wdrażania technologii, które mogą poprawić jakość życia w różnych częściach świata.

Inżynierowie a podejście do życia

Według prof. Kosior-Kazberuk inżynieria to nie tylko zawód, ale również sposób myślenia i działania.

– To bardzo konkretne, otwarte podejście, nastawione na rozwiązywanie problemów, pomoc innym i wspieranie rozwoju. Inżynierowie nie wierzą w sprawy niemożliwe – dla nas każde wyzwanie to szansa na znalezienie rozwiązania – mówi rektor Politechniki Białostockiej​.

To nastawienie sprawia, że absolwenci kierunków inżynieryjnych potrafią skutecznie wdrażać innowacje i odpowiadać na globalne potrzeby technologiczne.

Nowe kierunki na Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka stale dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do dynamicznych zmian technologicznych. W najbliższym czasie uczelnia uruchomi nowe kierunki, takie jak elektromobilność, inżynieria danych, transport, cyberbezpieczeństwo, digital business oraz zarządzanie kapitałem ludzkim.

– Podążamy za trendami, przypatrujemy się rynkowi pracy, ale też wsłuchujemy się w oczekiwania młodych ludzi. Nasze programy kształcenia dostosowujemy do realnych potrzeb gospodarki i społeczeństwa – zaznacza rektor PB. (AJ)