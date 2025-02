„Interdyscyplinarne technologie dla społeczeństwa” to hasło Światowego Dzień Inżyniera w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj relacji

28 lutego, 2025

2025-02-28-Światowy-dzień-inżyniera-fot-Dariusz-Piekut 2025-02-28-Światowy-dzień-inżyniera-fot-Dariusz-Piekut

Wykłady, panele dyskusyjne oraz prezentacje działalności studentów – tak wyglądał Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju w Politechnice Białostockiej. To inicjatywa Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich, która ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

Hasłem przewodnim było „Interdyscyplinarne technologie dla społeczeństwa”.

– To dumne być inżynierem i też bardzo ważne, dlatego że to co my wymyślamy jako inżynierowie, to co kreujemy jest bardzo często absorbowane przez społeczeństwo – mówi prof. Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego. – Te technologie w sposób natychmiastowy wchodzą w obszar społeczny. I niezbędna jest tu współpraca z przemysłem, a więc ten transfer wiedzy do społeczeństwa wyłącznie poprzez przemysł, bo my na uczelni wymyślamy innowacje, ale one muszą być dostosowane do potrzeb rynku.

Podczas światowego dnia inżyniera w Politechnice Białostockiej była m.in mowa o interdyscyplinarność badań naukowych. Podkreślano, że student kierunków inżynierskich powinien być szeroko ukierunkowywany.

– Można być inżynierem, który wykonuje ściśle zdefiniowane, wąskie zadania, ale można być inżynierem, który kreuje pewne rzeczy. Tam łączenie różnych dyscyplin jest po prostu niezbędne. Widzimy to po wszystkim. Po wszystkich wynalazkach ostatnich, które zmieniają świat. Najlepsze produkty, najlepsze marki, to są rzeczy, które łączą wiele dyscyplin i tam jest potrzebny inżynier interdyscyplinarny – tłumaczy prof. Wiesław Urban z Wydziału Inżynierii Zarządzania.

W Dniu Inżyniera w Politechnice Białostockiej uczestniczyli zarówno naukowcy, przedsiębiorcy, studenci, jak też uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których była to okazja do zapoznania się z osiągnięciami uczelni. A już 28 marca tegoroczni maturzyści będą mogli jeszcze bliżej poznać uczelnię podczas Dnia Otwartego. (hk)

Relacja Hanny Kość: