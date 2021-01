Serce dla Pawła Adamowicza. W drugą rocznicę jego śmierci

Styczeń 13, 2021

Przypadającą w czwartek (14.01) drugą rocznicę śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zamordowanego podczas finału WOŚP, chce uczcić grupa białostoczan. Mieszkańcy zamierzają ułożyć ogromne serce ze świec na Rynku Kościuszki. W ten sposób chcą sprzeciwić się mowie nienawiści.

– Bo to nienawiść powoduje, że ludzie odwracają się od siebie, mówią przykre, raniące słowa, które doprowadzają do tragedii, a przecież Paweł Adamowicz mówił o solidarności ludzi i dzieleniu się dobrem i takim będziemy go pamiętać – piszą na Facebooku organizatorzy wydarzenia.

Proszą o przyniesienie za sobą zniczy, z których zostanie ułożone serce.

Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia 2019 roku w szpitalu po ciosach zadanych mu przez nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miał 53 lata. Gdańskiem rządził od 20 lat.

W ubiegłym roku – decyzją radnych miejskich Koalicji Obywatelskich – Paweł Adamowicz został Honorowym Obywatelem Białegostoku. Ci sami radni nadali też jego imię skwerowi między ulicami Spółdzielczą, Białówny i Malmeda w Białymstoku. (mt/mc)