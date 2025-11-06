Samorząd bez cenzury wraca na antenę Radia AKADERA! Nowy rok, nowa energia i… kawa z profesorem

6 listopada, 2025

Od lewej: Karolina Sadowska i Julia Buczyńska w audycji „Samorząd bez cenzury”, fot. A. Jakuć Od lewej: Karolina Sadowska i Julia Buczyńska w audycji „Samorząd bez cenzury”, fot. A. Jakuć

Nowy rok akademicki na Politechnice Białostockiej dopiero się rozkręca, a studencki samorząd już działa na pełnych obrotach. W pierwszej po wakacyjnej przerwie audycji „Samorząd bez cenzury”, prowadzonej przez Adama Jakucia i Ewę Tatarczyk, gośćmi były Karolina Sadowska – przewodnicząca komisji projektowej oraz Julia Buczyńska – wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów PB. Opowiedziały o pierwszych działaniach samorządu, planach na semestr zimowy i wyjątkowej integracji.

Nowi ludzie, nowe pomysły i integracja z jazz dance

Początek roku to czas zmian i świeżej energii. W samorządzie pojawiło się wielu nowych członków – nie tylko studentów pierwszego roku, ale także tych z wyższych lat, którzy dopiero teraz zdecydowali się zaangażować. – Widać było, że chętnie się integrowali. Nie żałują, że dołączyli – mówiła Julia Buczyńska.

Pierwsza integracja nowej ekipy odbyła się z pompą – z pub quizem, planszówkami, karaoke, a nawet jazz dance. Gościem spotkania był prof. dr hab. inż. Jacek Żmojda, prorektor ds. studenckich, znany z inicjatywy „Kawka z profesorem”.

Posłuchaj rozmowy z Karoliną Sadowską i Julią Buczyńską.

Szkolenie w Hołnach Mejera i… dużo praktyki

Wkrótce przyjdzie czas na wyjazd szkoleniowy. – Wszystkie miejsca zostały zajęte przez osoby, które nigdy wcześniej nie były na takim wyjeździe. To pokazuje, jak bardzo studenci chcą działać – podkreślała Karolina Sadowska. Szkolenia poprowadzą przewodniczący komisji oraz zarząd samorządu – będą uczyć o strukturze organizacyjnej, zadaniach poszczególnych komisji i możliwościach działania.

Kawka z profesorem? Zdecydowanie tak!

Jedną z najbardziej lubianych inicjatyw samorządu jest „Kawka z profesorem”. – Byliśmy bardzo zaskoczeni, jak pozytywny był odbiór. Ludzie przychodzili, pili kawę, jedli ciastka i… zostawali na rozmowę – wspomina Julia Buczyńska. Spotkania odbywają się już na większości wydziałów. W planach jest m.in. spotkanie z rektor PB – prof. Martą Kosior-Kazberuk.

Noc filmowa i planszówki – integracja po godzinach

Wieczorne inicjatywy, takie jak noce filmowe i spotkania z planszówkami, cieszą się rosnącą popularnością. – To dobry sposób na integrację w luźniejszej atmosferze, bez stresu i formalności – mówiła Karolina Sadowska. Jednym z hitów była noc filmowa z motywem mitologii greckiej, podczas której wyświetlano m.in. „Percy’ego Jacksona”.

Aktywny student = zdrowy student

Samorząd planuje również turniej siatkówki w ramach inicjatywy „Aktywni SSPB”, który odbędzie się na początku grudnia. – Siatkówka jest najbardziej uniwersalna – grają w nią chętnie i kobiety, i mężczyźni – tłumaczyła Karolina.

Z kolei zimą odbędzie się Zimówka 2025 – wyjazd narciarski dla studentów PB. – To nie tylko sport, ale też wartościowe szkolenia. Będą prowadzone przez absolwentów i ekspertów – np. z savoir-vivre’u czy zakładania fundacji – zapowiadała Ewa Tatarczyk.

(AJ)

Czytaj także:

Wiadomości – Świat lalek od kulis. Spektakl „Technolożka” w białostockiej filii Akademii Teatralnej

Wiadomości – Co wolno na uczelni wyższej? Politechnika Białostocka o reagowaniu na zachowania niepożądane