Co wolno na uczelni wyższej? Politechnika Białostocka o reagowaniu na zachowania niepożądane

5 listopada, 2025

Jak rozpoznać zachowania niepożądane w środowisku akademickim i jak na nie reagować? Jakie znaczenie ma równość i bezpieczeństwo psychologiczne w uczelni? Na te pytania odpowiadali eksperci z Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) podczas szkolenia, które odbyło się 5 listopada w Politechnice Białostockiej.

Szkolenie pt. „Co wolno na uczelni wyższej? Zachowania niepożądane i reagowanie w sytuacji ich wystąpienia” zgromadziło pracowników, studentów i doktorantów. W dwóch równoległych ścieżkach tematycznych uczestnicy poznali praktyczne aspekty reagowania na przemoc, mobbing i dyskryminację, a także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w uczelni.

– Jesteśmy w Politechnice Białostockiej po raz pierwszy w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówiła Agnieszka Zatyka-Szlachcic, rzeczniczka praw studenta Akademii Górniczo-Hutniczej i członkini Zarządu ASBiR. – Chcemy przybliżyć tematykę równości i bezpieczeństwa w środowisku akademickim. To jest moment, w którym uczelnie coraz bardziej dostrzegają, jak ważne jest budowanie przyjaznego, otwartego środowiska nauki i pracy.

Zdaniem ekspertki, to właśnie młode pokolenie ma dziś największy wpływ na zmianę kultury organizacyjnej uczelni.

– Młodzi ludzie mają bardzo dobre wyczucie tego, jakie zachowania są niedopuszczalne. To oni kształtują nowe standardy relacji i komunikacji. A przecież wielu z nich zostanie później na uczelni jako doktoranci czy pracownicy – dodała Zatyka-Szlachcic.

Równość to nie to samo, co jednakowość

Podczas spotkania poruszono także kwestie prawne i etyczne.

– Równość nie jest tym samym co jednakowość – podkreślił Artur Lesner, radca prawny i rzecznik równości AGH. – Prawdziwe równe traktowanie polega na dopasowaniu środków do konkretnej sytuacji, aby wyrównać szanse, a nie wyniki.

Ekspert wyjaśnił też, że uczelnia ma realne narzędzia, by reagować w sytuacjach łamania zasad współżycia akademickiego.

– Uczelnia może skutecznie egzekwować zasady równego traktowania, jeśli tylko tego chce. Władze mają wszystkie możliwości prawne, żeby analizować przypadki dyskryminacji i reagować, gdy dochodzi do naruszeń – mówił Lesner. – Ważne jest też, by pamiętać, że mediacja i rozmowa są często pierwszym i najskuteczniejszym krokiem w rozwiązywaniu konfliktów.

Bezpieczeństwo psychologiczne to fundament kreatywności

O znaczeniu wzajemnego szacunku i zaufania w pracy naukowej mówił dr Jan Gałkowski, socjolog, mediator i członek Zarządu ASBiR z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

– Uczelnia, w której ludzie czują się bezpiecznie, ma większe szanse na sukces – zarówno w dydaktyce, jak i w badaniach. Wszyscy potrzebujemy zaufania i swobody działania, bo tylko wtedy możemy rozwijać kreatywność – zaznaczył.

Dr Gałkowski zwrócił też uwagę na problem braku komunikacji między pokoleniami w uczelniach.

– Mamy czasem trudności w słuchaniu siebie nawzajem. Starsze pokolenia muszą zaakceptować, że młodzi są inni – i odwrotnie. Uczelnia to wspólnota, która rozwija się dzięki dialogowi i wzajemnemu zrozumieniu.

Profilaktyka i edukacja – klucz do zmian

Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy dr Joanny Szydło, Pełnomocnik Rektora Politechniki Białostockiej ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

– Akademiccy rzecznicy pełnią rolę interwencyjną, ale też edukacyjną – wyjaśniała dr Szydło. – Ważne jest, żebyśmy uczyli się reagować z szacunkiem, nawet jeśli mamy różne poglądy czy wartości. Dzięki edukacji możemy zapobiegać wielu sytuacjom konfliktowym zanim do nich dojdzie.

Pełnomocniczka dodała, że głównym celem szkolenia jest uwrażliwienie uczestników na różnorodność i potrzeby innych.

– Chodzi o to, by każdy z nas był bardziej uważny na drugiego człowieka i wiedział, jak reagować, gdy dzieje się coś niepokojącego – podkreśliła.

Wspólna odpowiedzialność

Szkolenie zorganizowane w Politechnice Białostockiej jest częścią ogólnopolskiego programu realizowanego przez Akademicką Sieć Bezpieczeństwa i Równości, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak podsumował dr Gałkowski:

– To, jaka jest uczelnia, zależy od nas samych. Jeśli będziemy bierni, nic się nie zmieni. Każdy z nas ma głos – i warto z niego korzystać.

(AJ, PC)