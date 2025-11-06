Świat lalek od kulis. Spektakl „Technolożka” w białostockiej filii Akademii Teatralnej

6 listopada, 2025

Karolina Krot, źródło: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Filia w Białymstoku

Kim właściwie jest technolog teatru lalek? To ktoś, kto potrafi ożywić drewno, tkaninę czy sznurek projektując i wykonując lalki oraz scenografie teatralne sprawiając, że zyskują duszę. O tym zawodzie i jego codziennych wyzwaniach opowiada spektakl muzyczny „Technolożka”.

Autorką i wykonawczynią spektaklu jest Karolina Krot, wykładowczyni technologii teatru lalek w białostockiej filii Akademii Teatralnej, która w swojej autorskiej produkcji z humorem i autoironią pokazuje świat artystów od kulis.

– Chodzi o takie problemy, z którymi się boryka nie tylko lalkarz, ale ogólnie ktoś, kto decyduje się żyć jako artysta. To znaczy utrzymywać się z pracy artystycznej, czyli to, że trzeba być swoim własnym marketingowcem, to, że trzeba umieć wszystko po trochu, to, że jest ciężko, ale i tak jest lepiej niż gdzie indziej – mówi Karolina Krot.

'Technolożka” to dziesięć piosenek przeplatanych animacjami i krótkimi scenkami, tworzących pogodny, satyryczny portret życia artysty. Premierowy pokaz odbędzie w sobotę (08.11) o 17:00 w Teatrze Szkolnym białostockiej filii Akademii Teatralnej. Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązuje rezerwacja miejsc. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem karolina.krot@mailplus.pl. (hk)