Retrospekcja w Galerii Sleńdzińskich. Pół wieku twórczości Dymitra Grozdewa

Retrospekcja to przekrojowa wystawa prac Dymitra Grozdewa, jaką można oglądać w Galerii im. Sleńdzińskich. Bułgar z urodzenia, białostoczanin z zamiłowania. Urodził się w Sofii, gdzie ukończył Narodową Akademię Sztuki, a potem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W połowie lat 70. XX wieku przeniósł się do Białegostoku.
Dymitr Grozdew - Retrospekcja, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Posłuchaj relacji radiowej Jerzego Doroszkiewicza z wernisażu wystawy „Retrospekcja”.
Wystawę Retrospekcja można oglądać w Galerii im. Sleńdzińskich przy Waryńskiego do 7 grudnia. (jd)
