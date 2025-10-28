Retrospekcja w Galerii Sleńdzińskich. Pół wieku twórczości Dymitra Grozdewa

28 października, 2025

Artysta Dymitr Grozdew i kuratorka wystawy Marta Pietruszko podczas wernisażu ekspozycji „Retrospekcja” w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Fot. Jerzy Doroszkiewicz Artysta Dymitr Grozdew i kuratorka wystawy Marta Pietruszko podczas wernisażu ekspozycji „Retrospekcja” w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Fot. Jerzy Doroszkiewicz

Retrospekcja to przekrojowa wystawa prac Dymitra Grozdewa, jaką można oglądać w Galerii im. Sleńdzińskich. Bułgar z urodzenia, białostoczanin z zamiłowania. Urodził się w Sofii, gdzie ukończył Narodową Akademię Sztuki, a potem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W połowie lat 70. XX wieku przeniósł się do Białegostoku.

Dymitr Grozdew - Retrospekcja, fot. Jerzy Doroszkiewicz Zdjęcie 1 z 8 Dymitr Grozdew - Retrospekcja, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Dziś nazwisko Grozdewa kojarzy się przede wszystkim z nowoczesnym malarstwem ikonowym. Na wystawie w dawnej synagodze Cytronów można też obejrzeć obrazy inspirowane płótnami mistrzów niderlandzkich czy asamblaże z okresu stanu wojennego, gdzie ten Bułgar-Polak stanął murem po stronie wolności.

Posłuchaj relacji radiowej Jerzego Doroszkiewicza z wernisażu wystawy „Retrospekcja”.

Wystawę Retrospekcja można oglądać w Galerii im. Sleńdzińskich przy Waryńskiego do 7 grudnia. (jd)

