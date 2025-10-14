Wystawa „Ptaki mówią po polsku” Alicji Pakosz w Galerii Arsenał

14 października, 2025

Alicja Pakosz Ptaki mówią po polsku w Galerii Arsenał, fot. Jerzy Doroszkiewicz Alicja Pakosz Ptaki mówią po polsku w Galerii Arsenał, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Giewont budzi się ze snu, ptaki mówią po polsku, a wierzby krzyczą z przerażenia. Alicja Pakosz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, reinterpretuje motywy znane z polskich legend, dziewiętnastowiecznego malarstwa i kultury popularnej. Interesuje ją banalny nacjonalizm, czyli niedostrzegane, znormalizowane w życiu codziennym symbole narodowe.

Na wystawie w Galerii Arsenał w Białymstoku szuka ich w utrwalonych w kulturze sposobach przedstawiania pejzażu.

– Na wystawie można zobaczyć cykl nowych obrazów i specjalnie przygotowaną wielkoformatową dioramę, która jest podsumowaniem mojej pracy doktorskiej o obrazach, które są wykorzystywane, aby mówić o tożsamości narodowej i w ogóle wykorzystywane w poezji, żeby mówić o czymś takim jak ta wspólnota wyobrażona. Ciężko mi samej określić jaki to styl. Obrazy są figuratywne, a diorama nawiązuje do takiej tradycyjnej formy dioramy muzealnej, czyli obraz który wychodzi w przestrzeni, jakby wdzierając się do pomieszczenia – mówi Alicja Pakosz.

Nowe prace malarskie i wielkoformatowa diorama w Galerii Arsenał w charakterystyczny dla Alicji Pakosz sposób łączą absurdalny humor z niepokojącym napięciem. Wystawę „Ptaki mówią po polsku” można oglądać do 4 stycznia 2026 roku.

Z autorką rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz: