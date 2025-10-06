Pokochaj swoje osiedle – wystawa w Hali Mięsnej na Bema. Powrót do korzeni i nowe spojrzenie na Białystok!

6 października, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W Hali Mięsnej w Białymstoku otwarto wystawę fotograficzno-artystyczną „Pokochaj swoje osiedle”. To projekt, który po 15 latach wraca do tematu białostockich osiedli i ich wizerunku – tym razem w zupełnie nowym, wielowymiarowym ujęciu. Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Maciej Giedrojć-Juraha, który wraz z Robertem Burzyńskim przed laty współtworzył pierwszą część tego projektu.

Od stereotypów do emocji – druga część kultowej wystawy

Pierwsza odsłona wystawy, sprzed 15 lat, analizowała stereotypy białostockich osiedli – ich wizualny i społeczny wizerunek. Dziś, po latach, projekt powraca z nową energią.

– Chciałem sprawdzić, czy po tylu latach dalej myślimy o swoich osiedlach w ten sam sposób. Czy coś się zmieniło, czy nadal funkcjonują te same schematy myślenia o Białymstoku – mówi kurator wystawy.

Nowa edycja „Pokochaj swoje osiedle” to spotkanie 30 artystów, którzy przedstawiają swoje subiektywne wizje miasta.

– To nie są przypadkowi ludzie. Zaprosiłem do udziału najlepszych artystów, a potem dołączyli do nich młodzi, bardzo obiecujący twórcy. W efekcie powstał niezwykle różnorodny kolektyw – dodaje kurator.

30 artystów, 30 spojrzeń na Białystok

Na wystawie można zobaczyć 26 projektów przygotowanych przez 31 artystów (część prac powstała w duetach). Każdy z nich interpretuje temat osiedli na swój sposób – od klasycznej typologii białostockich klatek schodowych po konceptualne fotografie i portrety mieszkańców.

Wśród prac znajdziemy m.in. projekty, które wnikliwie analizują architekturę i tożsamość przestrzeni miejskiej, a także cykle fotograficzne poświęcone ludziom, codzienności i emocjom związanym z miejscem, w którym żyjemy.

Co zobaczysz w Hali Mięsnej?

Wystawa prezentuje szeroki przekrój współczesnej fotografii, instalacji i sztuki wizualnej. Znajdziesz tu:

projekty dokumentalne o życiu na białostockich osiedlach,

fotografie koncepcyjne inspirowane architekturą,

portrety mieszkańców i artystów,

instalacje multimedialne o tożsamości miasta.

To opowieść o Białymstoku widzianym oczami artystów – od sentymentu po ironię, od realizmu po poezję obrazu.

Gdzie i kiedy zobaczyć wystawę?

📍 Hala Mięsna, ul. Bema 6 Białystok

🗓️ Wstęp wolny przez cały październik — wystawa czynna 5 dni w tygodniu.

🎟️ Wstęp wolny

(pc)