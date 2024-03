Rail Baltica. Powstaną ruchome schody na stacji PKP w Białymstoku

1 marca, 2024

Wizualizacja stacji Białystok po modernizacji/źródło: Twitter PKP PLK SA Wizualizacja stacji Białystok po modernizacji/źródło: Twitter PKP PLK SA

Trwają prace przy przebudowie stacji Białystok w ramach budowy trasy Rail Baltiki: powstają nowe perony, podziemny tunel. W projekcie zdecydowano się na zmiany i powstaną też schody ruchome.

– Na stacji w Białymstoku wykonawca kontynuuje pracę przy budowie nowego peronu nr 3, budowie wiaty oraz trwają prace wykończeniowe na odcinkach peronów nr 1, 2 i 4. W obrębie stacji postępują prace torowe – do tej pory zbudowano około 33 km nowych torów oraz zabudowano 100 rozjazdów. Trwają prace przygotowawcze do wybetonowania ostatniej części przejścia podziemnego. Tunel będzie miał prawie 70 m długości i 10 m szerokości, co zapewni funkcjonalne ciągi komunikacyjne podróżnym, w tym osobom ograniczonej zdolności poruszania się – mówi mówi Tomasz Łotowski z PKP Polskie Linie Kolejowe. I dodaje: – Pierwotnie projekt tunelu przewidywał budowę zwykłych schodów i pochylni na perony, ale po uwzględnieniu wniosków pasażerów i mieszkańców, w projekcie wprowadzono zmiany, czyli instalację wind i schodów ruchomych na każdym z peronu wyposażonych w dwa ciągi poruszające się w przeciwnych kierunkach. W zależności od umiejscowienia schody ruchome będą miały miały 12 lub 15 m długości i 80 cm szerokości, prędkość ruchu schodów to pół metra na sekundę.

Takie rozwiązania, wg rzecznika, usprawnią komunikację w obrębie stacji i ułatwią dostęp do pociągu. Zakończenie prac na stacji Białystok planowane jest do końca tego roku. (at)

