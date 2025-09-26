Home Wiadomości Naukowcy z Białegostoku wśród elity światowej nauki – ranking TOP 2%

Wiadomości

26 września, 2025

Naukowcy z Białegostoku wśród elity światowej nauki – ranking TOP 2%

Mężczyzna przy maszynie. Prof. Krzysztof Kamil Żur, fot. Iryna Mikhno / PB
11 osób z Politechniki Białostockiej znalazło się w gronie TOP 2% najlepszych naukowców na świecie. Lista tworzona jest w oparciu o ich dorobek naukowy, a kryteriami oceny są m.in. liczba cytowań przez innych autorów, indeks Hirscha czy też pozycja i rola danego badacza na liście autorów publikacji. 

 

Stanford University tworzy dwa rodzaje rankingu. Pierwszy bierze pod uwagę dorobek całej kariery naukowca (do końca 2024 roku), drugi dotyczy dorobku z danego roku kalendarzowego, w tym przypadku roku 2024. Łącznie na obu listach znalazło się 11 naukowców z Politechniki Białostockie (o jednego więcej niż rok temu).

Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  w gronie TOP 2% najlepszych naukowców na świecie jest blisko 20 osób, a z Uniwersytetu w Białymstoku – 8. 

Lista opracowywana jest przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies. W tegorocznej ósmej edycji zestawienie oceniono dorobek naukowy ponad 100 000 uczonych z całego świata. (red.)

 

