26 września, 2025

Politechnika Białostocka w XV Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej Rotary

grafika kibicujemy-turniej-rotary źródło: Politechnika Białostocka
Pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej ponownie wezmą udział w wyjątkowym wydarzeniu sportowym. Już w sobotę, 27 września 2025 roku, na stadionie BOSiR przy ulicy Wołodyjowskiego w Białymstoku odbędzie się XV Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Rotary. To impreza, która łączy sportową rywalizację z pomocą potrzebującym dzieciom z białostockich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Drużyna Politechniki Białostockiej

Uczelnię reprezentować będą piłkarze amatorzy – zarówno pracownicy, jak i studenci.

Skład drużyny pracowników:

  • Mirosław Kondratiuk – kapitan

  • Mateusz Adaszczyk

  • Łukasz Giczan

  • Maciej Półkośnik

  • Hubert Grzybowski

  • Filip Broniewicz

  • Jarosław Kierdelewicz

  • Dawid Szczerbiński

Skład drużyny studentów i przyjaciół PB:

  • Piotr Gołąbeski

  • Mateusz Stroczkowski

  • Marcin Krysztopik

  • Konrad Wszeborowski

Sport i pomoc w jednym

To nie pierwsza przygoda Politechniki Białostockiej z Turniejem Rotary. W 2024 roku drużyna uczelni wywalczyła trzecie miejsce na podium, a jej bramkarz został uznany za najlepszego w całym turnieju. Stracił zaledwie dwa gole w pięciu spotkaniach.

W tym roku piłkarze Politechniki wracają na boisko, by ponownie pokazać sportowego ducha i wesprzeć ważny cel charytatywny.

XV Turniej Rotary w Białymstoku

Wydarzenie organizowane przez Klub Rotary Białystok ma już piętnastoletnią tradycję. Co roku gromadzi na murawie przedstawicieli podlaskich firm, uczelni i instytucji. Dochód z turnieju wspiera edukację i rozwój dzieci, które dzięki zebranym środkom mają szansę na lepsze wyniki w nauce i solidny start w dorosłość.

📅 Kiedy? Sobota, 27 września 2025 r.
🕘 Godziny: 9:00–16:00
📍 Gdzie? Stadion BOSiR, ul. Wołodyjowskiego, Białystok

