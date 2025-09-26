Politechnika Białostocka w XV Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej Rotary

Pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej ponownie wezmą udział w wyjątkowym wydarzeniu sportowym. Już w sobotę, 27 września 2025 roku, na stadionie BOSiR przy ulicy Wołodyjowskiego w Białymstoku odbędzie się XV Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Rotary. To impreza, która łączy sportową rywalizację z pomocą potrzebującym dzieciom z białostockich placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Drużyna Politechniki Białostockiej
Uczelnię reprezentować będą piłkarze amatorzy – zarówno pracownicy, jak i studenci.
Skład drużyny pracowników:
-
Mirosław Kondratiuk – kapitan
-
Mateusz Adaszczyk
-
Łukasz Giczan
-
Maciej Półkośnik
-
Hubert Grzybowski
-
Filip Broniewicz
-
Jarosław Kierdelewicz
-
Dawid Szczerbiński
Skład drużyny studentów i przyjaciół PB:
-
Piotr Gołąbeski
-
Mateusz Stroczkowski
-
Marcin Krysztopik
-
Konrad Wszeborowski
Sport i pomoc w jednym
To nie pierwsza przygoda Politechniki Białostockiej z Turniejem Rotary. W 2024 roku drużyna uczelni wywalczyła trzecie miejsce na podium, a jej bramkarz został uznany za najlepszego w całym turnieju. Stracił zaledwie dwa gole w pięciu spotkaniach.
W tym roku piłkarze Politechniki wracają na boisko, by ponownie pokazać sportowego ducha i wesprzeć ważny cel charytatywny.
XV Turniej Rotary w Białymstoku
Wydarzenie organizowane przez Klub Rotary Białystok ma już piętnastoletnią tradycję. Co roku gromadzi na murawie przedstawicieli podlaskich firm, uczelni i instytucji. Dochód z turnieju wspiera edukację i rozwój dzieci, które dzięki zebranym środkom mają szansę na lepsze wyniki w nauce i solidny start w dorosłość.
📅 Kiedy? Sobota, 27 września 2025 r.
🕘 Godziny: 9:00–16:00
📍 Gdzie? Stadion BOSiR, ul. Wołodyjowskiego, Białystok