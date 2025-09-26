Radio AKADERA z rekordową lojalnością słuchaczy i przewagą nad lokalną konkurencją

26 września, 2025

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Radio AKADERA, akademicka rozgłośnia Politechniki Białostockiej, utrzymuje stabilny wzrost i pokazuje wyjątkową lojalność swoich odbiorców. Najnowsze wyniki badania Radio Track (Kantar Polska, fale: marzec–sierpień 2025 oraz czerwiec–sierpień 2025) pokazują, że AKADERA nie tylko skutecznie konkuruje z dużymi stacjami, ale też wyraźnie wyprzedza lokalnych rywali.

Udział w czasie słuchania stacji radiowych w Białymstoku (czerwiec–sierpień 2025) Zdjęcie 1 z 4

Wyniki, które robią różnicę

Średni czas słuchania (TSL): 181 minut dziennie Radia AKADERA – to ponad dwa razy więcej niż w Polskim Radiu Białystok (86 minut) i zdecydowanie więcej niż w Radiu Jard (122 min).

– to ponad dwa razy więcej niż w Polskim Radiu Białystok (86 minut) i zdecydowanie więcej niż w Radiu Jard (122 min). Udział w czasie słuchania: 6,23% (#4 w mieście) – Radio AKADERA znalazła się przed Polskim Radiem Białystok (3,92%), Radiem i (5,96%) i Radiem Jard (1,74%).

znalazła się przed Polskim Radiem Białystok (3,92%), Radiem i (5,96%) i Radiem Jard (1,74%). Zasięg dzienny: 4,96% – zbliżony do dużej regionalnej anteny, jaką jest Polskie Radio Białystok (6,55%), a jednocześnie wyższy niż w Radiu i (3,33%) i Radiu Jard (2,05%).

Stabilny udział w rynku: w fali marzec–sierpień 2025 AKADERA osiągnęła 4,5%, wyprzedzając Radio i (3,3%) i Radio Jard (2,5%).

Radio AKADERA tworzymy razem z Wami

– Te dane pokazują, że Radio AKADERA stało się radiem pierwszego wyboru dla wiernych słuchaczy. Wyróżnia nas ambitna rockowa muzyka, popularyzacja treści naukowych i kulturalnych oraz konsekwentne unikanie politycznych sporów. Stawiamy na obiektywizm, rzetelność i brak taniej sensacji. Dzięki temu słuchacze zostają z nami dłużej i wracają częściej, bo wiedzą, że znajdą tu uczciwy przekaz i wartościową treść. Chciałbym podziękować naszym odbiorcom za wierność, lojalność i życzliwość, za udział w konkursach i dzielenie się opiniami na antenie. To oni są naszym największym kapitałem – podkreśla dr Krzysztof Kurianiuk, dyrektor programowy Radia AKADERA.

– Jako radio akademickie możemy być dumni, że znaleźliśmy się wyżej niż Polskie Radio Białystok i inne rozgłośnie lokalne. To sukces, który zawdzięczamy naszemu zespołowi – ludziom zaangażowanym i kochającym radio. Ale równie mocno – naszym słuchaczom. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie, że wybieracie naszą antenę, że wspieracie nas swoją obecnością i energią. Wasza lojalność i entuzjazm nadają sens naszej pracy. Radio AKADERA tworzymy razem z Wami – zaznacza Adam Jakuć, zastępca redaktora naczelnego Radia AKADERA.

Lider wśród lokalnych stacji

Radio AKADERA, mimo akademickiego charakteru i lokalnego zasięgu, wyprzedziło swoich najbliższych konkurentów – Radio i oraz Radio Jard – i osiągnęło wyniki porównywalne z dużą regionalną rozgłośnią publiczną. Wysoka lojalność słuchaczy, stabilny wzrost i czołowa pozycja w mieście potwierdzają, że Radio AKADERA to dziś mocny głos lokalny w Białymstoku. (red.)

Źródło: Radio Track – Audytorium 17, Kantar Polska. Fale: marzec–sierpień 2025 (N=636), czerwiec–sierpień 2025 (N=20 884).

