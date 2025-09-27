Balony meteorologiczne z papierosami lądowały w Białymstoku i Kleosinie

27 września, 2025

W sobotę (27.09) w Białymstoku oraz w sąsiadującym z nim Kleosinie Straż Graniczna i policja zabezpieczyły dwa balony meteorologiczne, do których przyczepione były pakunki papierosów bez polskich znaków akcyzy. To kolejny przypadek przemytu papierosów w Podlaskiem, gdzie balony coraz częściej wykorzystywane są przez przestępców do nielegalnego transportu towarów.

Balon z papierosami przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku

Pierwszy z balonów został odnaleziony przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku. Jak poinformowała podlaska policja, urządzenie wyposażone było w lokalizator, a w dołączonej paczce znajdowało się aż 2000 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Kolejny balon w Kleosinie

Drugi balon wylądował w Kleosinie, tuż za granicą administracyjną Białegostoku. Podlaski Oddział Straży Granicznej, nie ujawnia szczegółów ze względu na trwające działania operacyjne.

Balony meteorologiczne – nowa metoda przemytu

Balony meteorologiczne coraz częściej wykorzystywane są do przemytu papierosów przez polsko-białoruską granicę. Według danych Straży Granicznej tylko na terenie województwa podlaskiego odnotowano już ponad 90 takich przypadków. Łączna wartość nielegalnych wyrobów tytoniowych szacowana jest na około 2,2 mln zł.

Przestępcy próbują odbierać przesyłki pod osłoną nocy. Funkcjonariusze Straży Granicznej informują, że w trakcie podobnych akcji wielokrotnie zatrzymywano osoby, które zgłaszały się po odbiór kontrabandy.

Walka z przemytem na granicy polsko-białoruskiej

Podlasie od lat jest jednym z głównych regionów, w którym służby przechwytują papierosy przemycane z Białorusi. Wykorzystanie balonów meteorologicznych to kolejna próba obejścia granicznych zabezpieczeń. Straż Graniczna podkreśla, że prowadzi intensywne działania, aby przeciwdziałać tego typu procederowi.

(pc)