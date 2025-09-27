Home Wiadomości Drużyna Politechniki Białostockiej zajęła drugie miejsce w XV Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej Rotary

Wiadomości

27 września, 2025

Drużyna Politechniki Białostockiej zajęła drugie miejsce w XV Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej Rotary

Zespół Politechniki Białostockiej Zespół Politechniki Białostockiej źródło: Mirosław Kondratiuk
Reprezentacja Politechniki Białostockiej zdobyła drugie miejsce w XV Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 27 września 2025 roku na stadionie BOSiR w Białymstoku. Zawody, organizowane przez Klub Rotary Białystok, po raz kolejny połączyły sportową rywalizację z pomocą dzieciom z białostockich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Sukces drużyny PB

Drużyna złożona z pracowników, studentów i przyjaciół uczelni walczyła ambitnie do samego końca. Po serii zaciętych meczów Politechnika Białostocka stanęła na drugim stopniu podium, poprawiając wynik sprzed roku, kiedy to piłkarze zajęli trzecie miejsce.

 – Cieszymy się, że ponownie mogliśmy połączyć pasję do piłki nożnej z działaniem na rzecz lokalnej społeczności  – podkreślił kapitan zespołu, dr inż. Mirosław Kondratiuk z Wydziału Mechanicznego PB.

Skład drużyny Politechniki Białostockiej

Pracownicy PB:

  • Mirosław Kondratiuk – kapitan

  • Mateusz Adaszczyk

  • Łukasz Giczan

  • Maciej Półkośnik

  • Hubert Grzybowski

  • Filip Broniewicz

  • Jarosław Kierdelewicz

  • Dawid Szczerbiński

Studenci i przyjaciele PB:

  • Piotr Gołąbeski

  • Mateusz Stroczkowski

  • Marcin Krysztopik

  • Konrad Wszeborowski

Sport i pomoc w jednym

Turniej Rotary to zawody z wieloletnią tradycją, które każdego roku gromadzi na boisku drużyny firm, uczelni i instytucji z regionu. Dochód z imprezy przeznaczany jest na wsparcie edukacji i rozwoju dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Białymstoku.

Dzięki zaangażowaniu zawodników i kibiców udało się zebrać fundusze, które pomogą młodzieży osiągać lepsze wyniki w nauce i lepiej przygotować się do dorosłego życia.

Najnowsze wiadomości
Zespół Politechniki Białostockiej
Drużyna Politechniki Białost ... więcej
Balon meteorologiczny z papierosami
Balony meteorologiczne z papie ... więcej
grafika kibicujemy-turniej-rotary
Politechnika Białostocka w XV ... więcej
Mężczyzna przy maszynie.
Naukowcy z Białegostoku wśr ... więcej
mikrofon na tle ścianki z napisem Radio AKADERA
Radio AKADERA z rekordową loj ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.