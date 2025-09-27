Drużyna Politechniki Białostockiej zajęła drugie miejsce w XV Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej Rotary

Reprezentacja Politechniki Białostockiej zdobyła drugie miejsce w XV Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 27 września 2025 roku na stadionie BOSiR w Białymstoku. Zawody, organizowane przez Klub Rotary Białystok, po raz kolejny połączyły sportową rywalizację z pomocą dzieciom z białostockich placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Sukces drużyny PB
Drużyna złożona z pracowników, studentów i przyjaciół uczelni walczyła ambitnie do samego końca. Po serii zaciętych meczów Politechnika Białostocka stanęła na drugim stopniu podium, poprawiając wynik sprzed roku, kiedy to piłkarze zajęli trzecie miejsce.
– Cieszymy się, że ponownie mogliśmy połączyć pasję do piłki nożnej z działaniem na rzecz lokalnej społeczności – podkreślił kapitan zespołu, dr inż. Mirosław Kondratiuk z Wydziału Mechanicznego PB.
Skład drużyny Politechniki Białostockiej
Pracownicy PB:
-
Mirosław Kondratiuk – kapitan
-
Mateusz Adaszczyk
-
Łukasz Giczan
-
Maciej Półkośnik
-
Hubert Grzybowski
-
Filip Broniewicz
-
Jarosław Kierdelewicz
-
Dawid Szczerbiński
Studenci i przyjaciele PB:
-
Piotr Gołąbeski
-
Mateusz Stroczkowski
-
Marcin Krysztopik
-
Konrad Wszeborowski
Sport i pomoc w jednym
Turniej Rotary to zawody z wieloletnią tradycją, które każdego roku gromadzi na boisku drużyny firm, uczelni i instytucji z regionu. Dochód z imprezy przeznaczany jest na wsparcie edukacji i rozwoju dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Białymstoku.
Dzięki zaangażowaniu zawodników i kibiców udało się zebrać fundusze, które pomogą młodzieży osiągać lepsze wyniki w nauce i lepiej przygotować się do dorosłego życia.