PKP. Prace na stacji Białystok i Zielone Wzgórza mają się zakończyć w przyszłym roku

– Postępują pracę na stacji w Białymstoku, weszliśmy w ten etap z początkiem września, kiedy do dyspozycji pasażerów zostały już oddane częściowo nowe zadaszone perony, więc pasażerowie już od ponad dwóch miesięcy wsiadają wygodnie do pociągów z nowych wyższych peronów, zabezpieczonych nowym zadaszeniem – mówi Tomasz Łotowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Teraz weszliśmy na drugą część stacji, rozebraliśmy już stare dotychczasowe perony i w tym miejscu prowadzimy prace torowe, czyli będziemy układać kolejne odcinki torów. Jednocześnie budujemy też tunel, czyli przejście podziemne pod terenem stacji, które pozwoli dotrzeć zarówno do budynku dworca jak i na wszystkie cztery nowe perony. To będzie bezpieczne, łatwo dostępne przejście przystosowane również do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Zakończenie tych prac w Białymstoku zaplanowano w przyszłym roku. I otwarcie nowych peronów i otwarcie tunelu muszą być ze sobą synchronizowane tak, żeby można było przejść pod stacją. Natomiast wcześniej zakończymy roboty na przystanku Zielone Wzgórza. Tam od września jest dostępny już jeden nowy peron i w tej chwili, nawet z przejeżdżających pociągów widać, jak powstaje drugi bliźniaczy peron po drugiej stronie toru. Tutaj chcielibyśmy prace zakończyć na przełomie roku. Dzięki temu z tego przystanku będzie można wygodniej podróżować i do Warszawy i do Ełku i w kierunku Bielska Podlaskiego – dodaje Tomasz Łotowski.

Prace na liniach kolejowych w Białymstoku postępują zarówno w ramach projektu Rail Baltica jak i tak zwanego programu przystankowego. Zupełnie nowy przystanek kolejowy Gregorowce Południowe na linii z Białegostoku do Czeremchy został właśnie oddany do użytku. Teraz sukcesywnie będziemy odbierać kolejne skrzyżowania dwupoziomowe, ponieważ kończy się większość budów. Gotowy jest między innymi tunel w Niewodnicy Kościelnej, który planujemy oficjalnie otworzyć we wtorek (14.11), a w czwartek (16.11) i będziemy otwierać wiadukt drogowy nad torami w Łapach Osse. (at)