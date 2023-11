Rail Baltica: nowy wiadukt nad torami w Łapach

16 listopada, 2023

Fot Tomasz Łotowski/PKP Polskie Linie Kolejowe Fot Tomasz Łotowski/PKP Polskie Linie Kolejowe

Kierowcy, piesi i rowerzyści w Łapach od czwartku (16.11) korzystają z bezkolizyjnego skrzyżowania nad linią Warszawa – Białystok. Wiadukt drogowy zwiększył bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i poprawił komunikację w mieście. To kolejne dwupoziomowe skrzyżowanie, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudowały na odcinku Czyżew – Białystok ze wsparciem unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Nowy wiadukt nad torami linii kolejowej Warszawa – Białystok powstał w sąsiedztwie przystanku Łapy Osse i dawnego osiedla kolejowego o tej samej nazwie. Bezkolizyjne skrzyżowanie umożliwia bezpieczny przejazd na drugą stronę torów, a kierowcy nie będą już czekać przed zamkniętymi rogatkami przejazdu kolejowo-drogowego. Dzięki temu możliwa jest szybsza komunikacja pomiędzy dwiema częściami miasta.

Wiadukt nad torami ma 26 m długości i jezdnię o szerokości 7 metrów, po jednym pasie w każdą stronę. Piesi korzystają z chodnika, a dla rowerzystów przygotowano ścieżkę rowerową. Zbudowano też drogi dojazdowe i przebudowano sąsiadujące ulice na łącznej długości 1,2 km. Bezkolizyjne skrzyżowanie połączyło ulice Warszawską, Surażską i Leśną.

W sąsiedztwie wiaduktu zaawansowane są prace przy modernizacji przystanku kolejowego Łapy Osse. Podróżni korzystają już z nowego peronu, drugi powstaje po przeciwnej stronie torów. Udogodnieniem dla okolicznych mieszkańców będzie też przejście podziemne, budowane w miejscu dawnego przejazdu. Tunel o długości 14 m, dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, zapewni wygodny i bezpieczny dostęp do obu peronów, a także komunikację pod linią kolejową. Na potrzeby podróżnych dojeżdżających do przystanku samochodami przewidziano parking na 22 miejsca. Łączny koszt budowy wiaduktu, tunelu i parkingu to 32 mln zł.

Inwestycja PLK SA w Łapach obejmuje szeroki zakres prac. Przebudowywana jest stacja kolejowa, w tym tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Zbudowanych zostanie łącznie 10 km nowych torów oraz 40 rozjazdów. Modernizacja zapewni lepsze warunki podróży – na stacji powstają dwa wyspowe perony. Cztery krawędzie peronowe, dwie o długości 400 m oraz dwie o długości 200 m, umożliwią sprawne przyjmowanie składów regionalnych i dalekobieżnych.

Poza gotowym wiaduktem w Łapach Osse, mieszkańcy zyskają dodatkowe bezpieczne przeprawy przez tory i dogodniejsze warunki komunikacji w mieście. W miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowo-drogowego w ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego na zaawansowanym etapie jest budowa wiaduktu kolejowego oraz przebudowa układu sąsiednich ulic, auch samochodów w tym miejscu prowadzony będzie pod torami. W mieście budowane są także trzy tunele dla pieszych i rowerzystów. Pierwszy, w miejscu dotychczasowej kładki na stacji, zapewni dostęp do peronów i bezpieczne przejście przez teren kolejowy. Drugi tunel umożliwi dodatkowe wejście na perony od strony centrum miasta. Trzecie przejście podziemne zastąpi kładkę łączącą ul. Długą i Sikorskiego.

Tunel pod torami w Niewodnicy Kościelnej już gotowy

Łącznie na podlaskim odcinku linii Rail Baltica Czyżew – Białystok powstanie 25 dwupoziomowych skrzyżowań – wiaduktów i tuneli. Po oddaniu do użytku wiaduktu w Łapach Osse w budowie pozostaje 16 obiektów, z których większość będzie gotowa do końca tego roku. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość prac to prawie 3,4 mld zł, zakończenie większości prac zaplanowano do końca 2023 r.; na stacji Łapy i Białystok na 2024 r. PKP. Prace na stacji Białystok i Zielone Wzgórza mają się zakończyć w przyszłym roku. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). (red.)