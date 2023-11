Tunel pod torami w Niewodnicy Kościelnej już gotowy

15 listopada, 2023

Tunel w Niewodnicy/ Fot Tomasz Łotowski PKP Polskie Linie Kolejowe SA

W Niewodnicy Kościelnej (gm. Turośń Kościelna) już można bezpiecznie przejechać pod torami linii kolejowej Warszawa – Białystok. Mieszkańcy korzystają z nowego tunelu – jest jezdnia po jednym pasie ruchu w każdą stronę, chodnik i ścieżka rowerowa. Nie trzeba już czekać przed zamkniętymi rogatkami przejazdu kolejowo-drogowego. Inwestycja objęła także przebudowę układu drogowego na łącznej długości 600 m. Komunikację usprawnia nowe rondo oraz przebudowane odcinki ulic Kościelnej i Dąbrowskiego.



Nowy tunel to element większego rozwiązania komunikacyjnego, które PLK S.A. przygotowują w Niewodnicy Kościelnej. W sąsiedztwie modernizowany jest przystanek kolejowy – gotowy jest jeden nowy peron, postępują prace przy budowie drugiego. Z tunelu do peronów prowadzić będą schody i pochylnie oraz chodniki dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wybudowany zostanie także parking na 20 miejsc. Po zakończeniu wszystkich prac mieszkańcy zyskają bezpieczny dostęp do kolei i możliwość wygodnej przesiadki na pociągi.

Budowa tunelu w Niewodnicy Kościelnej rozpoczęła się we wrześniu 2022 r. Budżet budowy obiektu wraz z przebudową sąsiadujących ulic to 17 mln zł netto.

Otwarcie tunelu w Niewodnicy Kościelnej umożliwi wykonawcy kontynuację robót w pobliskich Trypuciach. Dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego, a w jego miejscu zaplanowana jest budowa przejścia podziemnego.

Inwestycja Rail Baltica poprawi komunikację i ułatwi podróże mieszkańców dwóch podbiałostockich gmin – Turośni Kościelnej i Choroszczy. Na terenie gminy Turośń Kościelna modernizowane są przystanki kolejowe w Bojarach, Trypuciach i Niewodnicy Kościelnej. W Baciutach w miejsce przystanku powstaje stacja kolejowa, która usprawni ruch pociągów na odcinku Białystok – Łapy. Na terenie gminy Choroszcz znajduje się przystanek Klepacze – tutaj postępują prace przy modernizacji peronów oraz sąsiadującego z nimi wiaduktu kolejowego.

Łącznie na podlaskim odcinku linii Rail Baltica Czyżew – Białystok powstanie 25 dwupoziomowych skrzyżowań – wiaduktów i tuneli. W budowie pozostaje 17 obiektów, z których większość będzie gotowa do końca tego roku. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość prac to prawie 3,4 mld zł, zakończenie większości prac zaplanowano do końca 2023 r.; na stacji Łapy i Białystok na 2024 r. PKP. Prace na stacji Białystok i Zielone Wzgórza mają się zakończyć w przyszłym roku Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o inwestycji nawww.rail-baltica.pl (red)