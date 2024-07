Policjanci zatrzymali oszustów działających metodą „na wnuczka”

26 lipca, 2024

źródło: policja.gov.pl źródło: policja.gov.pl

Policjanci z białostockiej komendy zatrzymali w Warszawie kobietę i mężczyznę, którzy na początku lipca odebrali od mieszkańca powiatu białostockiego 25 tysięcy złotych. Pieniądze miały być przeznaczone na kaucję, żeby córka seniora nie poszła do więzienia. Para usłyszała zarzut oszustwa i oboje trafili do aresztu.

-Na początku lipca do 88-latka zadzwoniła kobieta, która podszyła się pod jego córkę, powiedziała, że spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję, żeby nie pójść do więzienia. Po chwili do rozmowy włączył się mężczyzna, mówił, że jest policjantem i zaczął wypytywać seniora o posiadane w domu oszczędności. Gdy odpowiedział, że ma w domu 25 tysięcy złotych, dzwoniący poinformował go, że przyjedzie przedstawiciel, który odbierze pieniądze.

88-latek przekazał oszczędności mężczyźnie, który do niego przyjechał. Dopiero następnego dnia, po rozmowie z córką, zorientował się, że został oszukany. Pracujący nad sprawą kryminalni z białostockiej komendy, którzy zwalczają przestępczość przeciw komieniu, ustalili tożsamość mężczyzny, który odebrał pieniądze.

Okazał się nim 29-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Śledczy ustalili również, że razem z nim na Podlasie przyjechała kobieta, 39-latka czekała wówczas na swojego wspólnika w samochodzie. (pc)