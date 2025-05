234. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczystości w Białymstoku

3 maja, 2025

W całym województwie podlaskim odbędą się uroczyste obchody 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To wyjątkowe święto narodowe upamiętnia uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie nowoczesnej konstytucji – przyjętej 3 maja 1791 roku.

Konstytucja 3 Maja była przełomowym dokumentem, który wprowadził m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczanami, a także znosił liberum veto, wzmacniając struktury państwa polskiego.

Uroczystości w Białymstoku – program wydarzeń

W Białymstoku świętowanie rozpocznie się już o godzinie 8:30, kiedy odprawione zostanie nabożeństwo w intencji Ojczyzny w Cerkwi pw. św. Mikołaja, a następnie o 11:00 w Archikatedrze Białostockiej.

9:00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja w Parku Konstytucji 3 Maja

12:30 – główne obchody na Rynku Kościuszki przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Organizatorami wydarzeń są: wojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego oraz prezydent miasta Białegostoku.

Udział służb mundurowych i poczęstunek dla mieszkańców

W obchodach wezmą udział:

przedstawiciele władz państwowych i samorządowych

parlamentarzyści , kombatanci , żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego ,

1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej , Podlaska KAS ,

Szwadron Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich , oraz

inne służby mundurowe i mieszkańcy regionu

Oprawę muzyczną zapewni Miejska Orkiestra Dęta. Uczestnicy wydarzenia będą mogli otrzymać biało-czerwone flagi, kokardy narodowe, a dla najmłodszych przygotowano lizaki. Nie zabraknie też tradycyjnej wojskowej grochówki i namiotów promocyjnych służb mundurowych.

Konstytucja 3 Maja – dziedzictwo, które łączy

Święto Konstytucji 3 Maja to okazja do wspólnego celebrowania historii i wartości, które budują naszą tożsamość narodową. Uczestnictwo w obchodach to również wyraz szacunku dla dziedzictwa Rzeczypospolitej oraz tych, którzy walczyli o jej niezależność i nowoczesność.

(pc)