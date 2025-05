Jagiellonia Białystok wygrywając z Górnikiem Zabrze zapewni sobie miejsce w eliminacjach europejskich. Początek meczu o 17:30

4 maja, 2025

Przed Jagiellonią Białystok ponownie duże wyzwanie, aby dostać się do eliminacji europejskich rozgrywek, musi wygrać najbliższy mecz w Ekstraklasie, który odbędzie się w niedzielę (04.05). O 17:30 na Chorten Arenie żółto-czerwoni zagrają z Górnikiem Zabrze.

Jagiellonia Białystok z 55. punktami wciąż zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy, a ostatnie dwa ligowe spotkania przegrała.

– Nie ma co patrzeć przed siebie, nie ma co patrzeć za siebie, trzeba patrzeć na siebie. Wszelka matematyka nic nam nie daje, jeżeli sami nie będziemy wygrywać. I to jest klucz. Zawsze tak było, zawsze mówiliśmy o takim podejściu przy rosnących oczekiwaniach i zmianie spoglądania na naszą drużynę. Wiadomo, że każdy skupia się bardziej na tym, co będzie na koniec, ale my musimy myśleć o tym, co będzie w naszej najbliższej przyszłości – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii.

Początek meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok, a Górnikiem Zabrze w niedzielę (04.05) 17:30 na Chorten Arenie w Białymstoku. (red.)