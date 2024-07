Dixon37 i Polska Wersja z nowym teledyskiem sfilmowanym w Białymstoku. Zobacz klip

26 lipca, 2024

źródło: steprecords.pl

Białystok ponownie zagościł na hiphopowej mapie Polski!

Warszawskie rapowe grupy Dixon37 i Polska Wersja, wspólnie stworzyły numer „Dziś myślę inaczej”. W teledysku do kawałka zobaczymy zarówno znane miejsca, jak i mniej oczywiste zakamarki Białegostoku i Podlasia. Za reżyserie klipu odpowiada Edward „Ede” Gryganiec i ekipa filmowa King Yeti. W dwadzieścia cztery godziny po publikacji teledysku na platformie Youtube, zebrał on ponad 100 tysięcy wyświetleń, co świadczy o niebywałym sukcesie produkcji. (pc)

Obejrzyj teledysk „Dziś myślę inaczej”