Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, opowiada swoją ścieżkę kariery

12 kwietnia, 2025

Anna Daszuta Zalewska na zdjęciu ze swoim mentorem Simonem Johnstonem, fot. Hanna Kość Anna Daszuta Zalewska na zdjęciu ze swoim mentorem Simonem Johnstonem, fot. Hanna Kość

„Jeżeli pojawiają się wyzwania, po prostu je podejmujcie” – takie przesłanie płynie dla studentów od Anny Daszuta-Zalewskiej, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, która była gościem Radia Akadera w audycji „Drogi Kariery”.

Anna Daszuta-Zalewska jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (teraz to jest Wydział Inżynierii Zarządzania) na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Podkreśla, że po studiach licencjackich na innej białostockiej uczelni chciała uzupełnić wykształcenie na kierunku, który poszerzy horyzonty.

– Zależało mi na tym, aby uzupełniać tą swoją wiedzę w ramach takiego programu studiów, który zaoferuje i przedmioty związane z ekonomią, i z prawem, i z finansami, rachunkowością, i z marketingiem – mówi Anna Daszuta-Zalewska.

Po pierwszym roku studiów w Politechnice Białostockiej przeniosła się na studia niestacjonarne, ponieważ rozpoczęła swoją pierwszą pracę zawodową, która związana była z akcesją Polski do Uni Europejskiej, gdzie poznała swoje mentora Simona Johanstona.

– Wydaje mi się, że jeżeli pojawia się szansa, pojawia się coś ciekawego na horyzoncie zawodowym, uchylają się drzwi, to wkładajcie w nie stopę. Otwierajcie te drzwi, nie bójcie się. Nie macie za wiele do stracenia. Nie macie zbudowanej długiej historii swojego życia zawodowego. Nie macie wyrobionej jakiejś pozycji, którą można stracić, czyli tak naprawdę nie macie nic do stracenia – podkreśla Anna Daszuta-Zalewska.

Anna Daszuta-Zalewska jest dyrektorem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego od 11 lat. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Anną Daszuta-Zalewską, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, w audycji „Drogi Kariery”: