Dni Rumuńskie w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj co przygotowali organizatorzy!

Politechnika Białostocka będzie miejscem spotkania z kulturą Europy Środkowo-Wschodniej. Dni Rumuńskie w Białymstoku przybliżą uczestnikom historię, tradycję i współczesność Rumunii – bez konieczności wyjazdu za granicę. Organizatorami wydarzenia są Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Konsul Honorowa Rumunii w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka.
Posłuchaj rozmowy z Ewą Moroz-Ustymowicz, Konsul Honorową Rumunii w Białymstoku oraz Dorotą Anna Krawczyk, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej PB:
Międzynarodowa współpraca i promocja kultury
Dni Rumuńskie to wspólna akcja Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Honorowej Konsul Rumunii w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma pokazać, że współpraca akademicka to nie tylko nauka, ale również wzajemne poznawanie się i budowanie relacji. Co istotne, swoją obecność podczas wydarzenia zapowiedział Theodor Cosmin Onisii – Ambasador Rumunii w Polsce, co dodatkowo podkreśla rangę i międzynarodowy charakter Dni Rumuńskich.
Bogaty program Dni Rumuńskich
Na odwiedzających Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB przy ul. Zwierzynieckiej 16, czeka mnóstwo atrakcji. Program będzie różnorodny i skierowany do szerokiego grona odbiorców.
W programie znajdą się m.in.:
- wystawa fotografii „Z lotu ptaka. Kościoły warowne Transylwanii”
- projekcje filmów dokumentalnych o historii Siedmiogrodu
- warsztaty języka rumuńskiego
- wykłady i prezentacje uczelni partnerskich
- konkursy z nagrodami
- degustacja potraw inspirowanych kuchnią rumuńską
Uroczyste otwarcie zaplanowano na 25 marca o godz. 18:00. W wydarzeniu weźmie udział także ambasador Rumunii, co podkreśli jego międzynarodową rangę.
Dlaczego warto wziąć udział?
Dni Rumuńskie w Politechnika Białostocka będą nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także edukacyjnym. To okazja do:
- rozwijania kompetencji międzykulturowych
- poznania nowych kierunków współpracy międzynarodowej
- zdobycia wiedzy o Rumunii i jej tradycjach
- nawiązania kontaktów z zagranicznymi partnerami
Wydarzenie skierowane jest nie tylko do studentów, ale również do uczniów, nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych kulturą świata.
Dni Rumuńskie w Białymstoku – kiedy i gdzie?
📍 Miejsce: Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB, ul. Zwierzyniecka 16, Białystok
📅 Termin: 25–26 marca 2026
🎟 Wstęp: bezpłatny
Pełen program Dni Rumuńskich znajdziesz TUTAJ