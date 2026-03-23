Dni Rumuńskie w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj co przygotowali organizatorzy!

23 marca, 2026

Dni Rumuńskie w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj co przygotowali organizatorzy!

Ewa Moroz-Ustymowicz, Konsul Honorowa Rumunii w Białymstoku oraz Dorota Anna Krawczyk, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej PB Ewa Moroz-Ustymowicz, Konsul Honorowa Rumunii w Białymstoku oraz Dorota Anna Krawczyk, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej PB fot. Paweł Cybulski
Politechnika Białostocka będzie miejscem spotkania z kulturą Europy Środkowo-Wschodniej. Dni Rumuńskie w Białymstoku przybliżą uczestnikom historię, tradycję i współczesność Rumunii – bez konieczności wyjazdu za granicę. Organizatorami wydarzenia są Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Konsul Honorowa Rumunii w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka.

 

Posłuchaj rozmowy z Ewą Moroz-Ustymowicz, Konsul Honorową Rumunii w Białymstoku oraz Dorotą Anna Krawczyk, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej PB:

 

Międzynarodowa współpraca i promocja kultury

Dni Rumuńskie to wspólna akcja Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Honorowej Konsul Rumunii w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma pokazać, że współpraca akademicka to nie tylko nauka, ale również wzajemne poznawanie się i budowanie relacji. Co istotne, swoją obecność podczas wydarzenia zapowiedział Theodor Cosmin Onisii – Ambasador Rumunii w Polsce, co dodatkowo podkreśla rangę i międzynarodowy charakter Dni Rumuńskich.

Bogaty program Dni Rumuńskich

Na odwiedzających Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB przy ul. Zwierzynieckiej 16, czeka mnóstwo atrakcji. Program będzie różnorodny i skierowany do szerokiego grona odbiorców.

W programie znajdą się m.in.:

  • wystawa fotografii „Z lotu ptaka. Kościoły warowne Transylwanii”
  • projekcje filmów dokumentalnych o historii Siedmiogrodu
  • warsztaty języka rumuńskiego
  • wykłady i prezentacje uczelni partnerskich
  • konkursy z nagrodami
  • degustacja potraw inspirowanych kuchnią rumuńską

Uroczyste otwarcie zaplanowano na 25 marca o godz. 18:00. W wydarzeniu weźmie udział także ambasador Rumunii, co podkreśli jego międzynarodową rangę.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dni Rumuńskie w Politechnika Białostocka będą nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także edukacyjnym. To okazja do:

  • rozwijania kompetencji międzykulturowych
  • poznania nowych kierunków współpracy międzynarodowej
  • zdobycia wiedzy o Rumunii i jej tradycjach
  • nawiązania kontaktów z zagranicznymi partnerami

Wydarzenie skierowane jest nie tylko do studentów, ale również do uczniów, nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych kulturą świata.

Dni Rumuńskie w Białymstoku – kiedy i gdzie?

📍 Miejsce: Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB, ul. Zwierzyniecka 16, Białystok
📅 Termin: 25–26 marca 2026
🎟 Wstęp: bezpłatny

Pełen program Dni Rumuńskich znajdziesz TUTAJ

 

