Ekologia, energia i wiedza dla seniorów – posłuchaj rozmowy z prof. Martą Kosior-Kazberuk o Zielonej Akademii Seniora!

25 marca, 2026

Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB fot. Paweł Cybulski

Politechnika Białostocka uruchamia nową inicjatywę edukacyjną skierowaną do osób starszych. „Zielona Akademia Seniora” to cykl spotkań, który rozpocznie się 1 kwietnia 2026 roku w Białymstoku i pozwoli seniorom poszerzyć wiedzę o środowisku, energii oraz wyzwaniach współczesnego świata.

O idei projektu na antenie Radia AKADERA opowiedziała rektor uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk. Posłuchaj tutaj:

Edukacja i odpowiedzialność społeczna

Zielona Akademia Seniora powstała jako odpowiedź na potrzebę łączenia edukacji z odpowiedzialnością społeczną uczelni. Jak zaznacza rektor uczelni, Politechnika Białostocka chce być bliżej mieszkańców regionu i dzielić się wiedzą, która ma praktyczne zastosowanie w codziennym życiu.

Projekt skierowany jest do seniorów zainteresowanych tematami takimi jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, oszczędzanie energii czy świadoma konsumpcja.

Praktyczna wiedza od ekspertów

Podczas spotkań uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów naukowców, którzy w przystępny sposób przybliżą zagadnienia związane z funkcjonowaniem środowiska i wpływem człowieka na przyrodę.

W programie znajdą się m.in. tematy dotyczące:

roli wody i drzew w przyrodzie

efektywnego oszczędzania energii

zrównoważonego stylu życia

gatunków inwazyjnych i zapylaczy

Jak podkreśla rektor uczelni, to wiedza, którą można wykorzystać na co dzień – zarówno w domu, jak i w najbliższym otoczeniu.

Dlaczego warto?

Zielona Akademia Seniora to odpowiedź na rosnącą potrzebę edukacji ekologicznej i świadomego stylu życia.

– To, jak korzystamy z energii, wody czy zasobów naturalnych, ma realny wpływ na przyszłość kolejnych pokoleń – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB i rektor uczelni.

Udział w wydarzeniu to szansa na zdobycie praktycznej wiedzy, rozwój zainteresowań oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Jak wziąć udział?

Udział w spotkaniach wymaga wcześniejszej rejestracji – telefonicznej lub elektronicznej. Liczba miejsc jest ograniczona. Pełen program wydarzenia oraz zapisy znajdziesz TUTAJ

(pc)