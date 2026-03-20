Dzień Otwarty Politechniki Białostockiej przyciągnął tłumy. Blisko 3 tys. uczestników na uczelni

20 marca, 2026

Blisko 3 tysiące osób odwiedziło Politechnikę Białostocką podczas Dnia Otwartego. Maturzyści i uczniowie szkół średnich wzięli udział w niemal 200 zajęciach na 6 wydziałach uczelni. Wydarzenie przyciągnęło młodzież z 60 szkół z regionu oraz z 6 innych województw, potwierdzając rosnące zainteresowanie studiami technicznymi w Polsce.

Młodzież z całej Polski odwiedziła Politechnikę Białostocką

Dzień Otwarty był doskonałą okazją, by poznać ofertę 31 kierunków studiów oraz zobaczyć uczelnię „od środka”. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie m.in. z Białegostoku, Łomży, Suwałk, Hajnówki, Konina czy Sieradz.

Dominowali maturzyści, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, wykładach i pokazach, które przybliżały realia studiowania oraz przyszłe możliwości zawodowe.

Spotkanie z rektor uczelni i pokaz naukowy

Jednym z najważniejszych punktów programu było spotkanie z prof. Martą Kosior-Kazberuk, rektor uczelni, która poprowadziła zajęcia pokazowe dotyczące właściwości betonu i stali na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Podczas wystąpienia podkreśliła znaczenie ciekawości świata i rozwijania kompetencji technicznych wśród młodych ludzi. Zwróciła także uwagę na międzynarodowy charakter uczelni, która jest częścią sojuszu Uniwersytetu Europejskiego ACROSS.

31 kierunków studiów i praktyczne podejście do nauki

Politechnika Białostocka oferuje 31 kierunków studiów inżynierskich i licencjackich. Uczelnia stawia na praktyczne kształcenie, dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz rozwój kompetencji cenionych na rynku pracy.

Wśród uczestników nie brakowało osób zainteresowanych zarówno kierunkami technicznymi, jak i artystycznymi – np. architekturą. Uczniowie mogli także sprawdzić swoje umiejętności podczas próbnych zajęć, w tym egzaminów z rysunku.

Centrum Nowoczesnego Kształcenia pełne atrakcji

Sercem wydarzenia było Centrum Nowoczesnego Kształcenia, gdzie prezentowały się koła naukowe, organizacje studenckie oraz jednostki uczelni. Uczestnicy mogli:

poznać zasady rekrutacji

dowiedzieć się o programie Erasmus+

zapoznać się z ofertą praktyk i staży

porozmawiać ze studentami i wykładowcami

Nie zabrakło także luźniejszych atrakcji – fotobudki, wspólnego tańczenia Belgijki oraz strefy relaksu.

Odwiedziliśmy także laboratorium Techniki Wysokich Napięć, gdzie strzelały prawdziwe pioruny!

(pc)