W Białymstoku funkcjonują pierwsze w Polsce komory metaboliczne

25 marca, 2026

W Białymstoku powstała nowoczesna infrastruktura badawcza, która może zrewolucjonizować podejście do zdrowia i metabolizmu. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uruchomili pierwsze w Polsce komory metaboliczne – unikalne urządzenia pozwalające na niezwykle precyzyjne badanie funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Komory metaboliczne – jak działają?

Komory metaboliczne przypominają niewielkie pokoje hotelowe. Osoba badana spędza w nich od kilku godzin do nawet kilku dni. W tym czasie może wykonywać codzienne czynności, takie jak czytanie, oglądanie telewizji czy ćwiczenia fizyczne.

Dla naukowców to jednak zaawansowane laboratorium. W całkowicie kontrolowanych warunkach analizowane są m.in.:

skład wydychanego powietrza

procesy metaboliczne organizmu

zużycie energii

reakcje na dietę, leki czy aktywność fizyczną

To pozwala dokładnie określić, jak organizm spala tłuszcze i węglowodany oraz jaka jest rzeczywista szybkość metabolizmu.

Inwestycja warta miliony złotych

Komory zostały zainstalowane w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych. Ich budowa była możliwa dzięki finansowaniu z Agencji Badań Medycznych oraz środków własnych uczelni. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 9 milionów złotych.

To jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań tego typu w Europie – podobnych urządzeń jest zaledwie kilkanaście na całym kontynencie.

Nowe możliwości w badaniach nad zdrowiem

Jak podkreśla prof. Adam Krętowski, inicjator projektu, komory pozwalają po raz pierwszy tak dokładnie zmierzyć metabolizm człowieka.

Dzięki temu naukowcy mogą odpowiedzieć na pytania, które dotąd pozostawały bez jednoznacznej odpowiedzi – na przykład dlaczego niektóre osoby mają trudności z redukcją masy ciała.

Z kolei rektor uczelni, prof. Marcin Moniuszko, podkreśla, że nowa infrastruktura może uczynić Białystok „metabolicznym sercem Polski”. Badania prowadzone w komorach znajdą zastosowanie m.in. w analizie:

otyłości

cukrzycy i stanów przedcukrzycowych

wpływu diety i aktywności fizycznej na zdrowie

żywności funkcjonalnej

Białystok na mapie innowacji

Inwestycja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pokazuje, że region staje się ważnym ośrodkiem badań nad zdrowiem i nowoczesną medycyną.

Dzięki komorom metabolicznym naukowcy zyskali narzędzie, które pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć funkcjonowanie ludzkiego organizmu i skuteczniej walczyć z chorobami cywilizacyjnymi.

