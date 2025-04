„Kiedy życie mówi sprawdzam. Jak budować rezyliencję i odporność psychiczną w czasach zmian i niepokoju?” Posłuchaj relacji z wykładu psychologicznego

11 kwietnia, 2025

Wykład „Kiedy życie mówi sprawdzam”, fot. Hanna Kość Wykład „Kiedy życie mówi sprawdzam”, fot. Hanna Kość

Rezyliencja i odporność psychiczna to jedne z kompetencji, które są niezbędne w teraźniejszości. W czasach, w których pęd życia i narastające wyzwania, zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, wymagają przygotowania się do problemów.

Zdaniem psycholożki Marty Iwanowskiej-Polkowskiej, która poprowadziła kolejny wykład „Profilaktyki zdrowia psychicznego” w Politechnice Białostockiej pt.: „Kiedy życie mówi sprawdzam. Jak budować rezyliencję i odporność psychiczną w czasach zmian i niepokoju?”, kryzysy nie budują odporności psychicznej.

– Odporność psychiczną bardzo buduje po prostu dobre życie, tak zwane „życie w rozkwit”. I korzystanie ze swoich możliwości, zasobów i dobrze żyjąc też tak naprawdę przygotowujemy się na to, co trudne. Natomiast ja bym też tutaj dała taką jeszcze jedną gwiazdkę, że dużo osób myśli, że jak się pomartwi na przyszłość, jak sobie tak zaplanuję tą przyszłość, to trudne nie będzie bolało, jak się wydarzy. Ono i tak będzie bolało. A martwienie na przyszłość odbiera nam życie tu i teraz, a życie tu i teraz jest naprawdę bardzo ważną praktyką budującą odporność i rezyliencję – tłumaczy Marta Iwanowska-Polkowska.

Ostatni raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że kondycja psychiczna zarówno wśród studentów, jak i pracowników akademickich jest niestety coraz słabsza.

– Tutaj naprawdę to słowo „niestety” nabiera znaczenia, dlatego jako Politechnika Białostocka prowadzi ten program dbania o kondycję psychiczną dla wszystkich, którzy chcą z tego skorzystać. Zachęcam do tego żeby z tego korzystać, bo to są rzeczy, o których być może my wiemy, ale dopiero jak je usłyszymy to mamy większą świadomość – mówi prof. Jacek Żmojda, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Na wykładach dotyczących zdrowia psychicznego w Politechnice Białostockiej specjaliści podkreślają, że w przypadku trudności, z którymi samodzielnie nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, należy sięgać po pomóc specjalistów. (hk)

Relacja Hanny Kość: